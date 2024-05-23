Платформа «Х» Илона Маска скоро отменит публичные ругательства

На платформе социальных сетей "Х" Илона Маска будут удалены публичные лайки, чтобы пользователи могли спокойно ставить лайки "острым" постам. Об этом передает УНН со ссылкой на X Daily News.

Детали

X, платформа, ранее известная как Twitter, готовится к еще одному изменению под руководством своего владельца Илона Маска. Портал X Daily News, который специализируется на освещении последних новостей о X, опубликовал скриншот, сопровождавшийся сообщением о том, что "X, возможно, по умолчанию скроет „лайки" для всех пользователей.

Вскоре после этого директор по инжинирингу X, Хаофей Ван подтвердил, что в будущем "лайки" станут частными.

"Да, мы делаем предпочтения частными", - сказал Ван в ответ на пост исследователя MacRumors Аарона Перриса.

Общественные ругательства стимулируют неправильное поведение. Например, многие люди чувствуют себя смущенными из-за того, что им не нравится контент, который может быть "острым". Скоро вы сможете ставить лайки, не беспокоясь о том, кто это увидит - написал Ван.

Он напомнил, что чем больше постов нравится пользователям, тем лучше алгоритм For You будет рекомендовать контент.

Справка

Функция "Мне нравится" позволяет пользователям видеть, какой тип контента нравится разным пользователям, с большим акцентом на публичных личностях. Например, в 2022 году Илон Маск был втянут в споры из-за того, что поставил "лайк" под сообщениями с анти-ЛГБТ-аккаунтов. Именно по этой причине многие предполагают, что он внедрит эту новую функцию сокрытия "лайков", чтобы защитить свой публичный имидж.

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