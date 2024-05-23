Платформа "Х" Ілона Маска скоро скасує публічні лайки

На платформі соціальних мереж "Х" Ілона Маска буде видалено публічні лайки, щоб користувачі могли спокійно ставити лайки "гострим" постам. Про це передає УНН із посиланням на X Daily News.

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X, платформа, раніше відома як Twitter, готується до ще однієї зміни під керівництвом свого власника Ілона Маска. Портал X Daily News, який спеціалізується на висвітленні останніх новин про X, опублікував скріншот, що супроводжувався повідомленням про те, що "X, можливо, за замовчуванням приховає "лайки" для всіх користувачів.

Незабаром після цього директор з інжинірингу X, Хаофей Ван підтвердив, що в майбутньому "лайки" стануть приватними.

"Так, ми робимо вподобання приватними", - сказав Ван у відповідь на пост дослідника MacRumors Аарона Перріса.

Громадські лайки стимулюють неправильну поведінку. Наприклад, багато людей почуваються збентеженими через те, що їм не подобається контент, який може бути "гострим". Скоро ви зможете ставити лайки, не турбуючись про те, хто це побачить