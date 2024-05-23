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Платформа "Х" Ілона Маска скоро скасує публічні лайки

Платформа "Х" Ілона Маска скоро скасує публічні лайки

Київ • УНН

 • 125217 перегляди

Платформа "X" Ілона Маска незабаром буде приховувати публічні вподобання, щоб користувачі могли безпечно ставити лайки "гострим" публікаціям, не турбуючись про те, хто побачить їхні вподобання.

На платформі соціальних мереж "Х" Ілона Маска буде видалено публічні лайки, щоб користувачі могли спокійно ставити лайки "гострим" постам. Про це передає УНН із посиланням на X Daily News.

Деталі

X, платформа, раніше відома як Twitter, готується до ще однієї зміни під керівництвом свого власника Ілона Маска. Портал X Daily News, який спеціалізується на висвітленні останніх новин про X, опублікував скріншот, що супроводжувався повідомленням про те, що "X, можливо, за замовчуванням приховає "лайки" для всіх користувачів.

Незабаром після цього директор з інжинірингу X, Хаофей Ван підтвердив, що в майбутньому "лайки" стануть приватними.

"Так, ми робимо вподобання приватними", - сказав Ван у відповідь на пост дослідника MacRumors Аарона Перріса.

Громадські лайки стимулюють неправильну поведінку. Наприклад, багато людей почуваються збентеженими через те, що їм не подобається контент, який може бути "гострим". Скоро ви зможете ставити лайки, не турбуючись про те, хто це побачить 

- написав Ван.

Він нагадав, що чим більше постів подобається користувачам, тим краще алгоритм For You рекомендуватиме контент.

Довідка

Функція "Мені подобається" дозволяє користувачам бачити, який тип контенту подобається різним користувачам, з більшим акцентом на публічних особах. Наприклад, у 2022 році Ілон Маск був втягнутий у суперечки через те, що поставив "лайк" під дописами з анти-ЛГБТ-акаунтів. Саме з цієї причини багато хто припускає, що він впровадить цю нову функцію приховування "лайків", щоб захистити свій публічний імідж.

Більше не Twitter: соцмережа Ілона маска офіційно переходить на домен X.com17.05.24, 19:06 • 20425 переглядiв

Ігор Тележніков

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