В рф заявили о сбитии ночью почти 40 сбитых целей над белгородщиной

минобороны россии заявило, что их ПВО якобы сбила 38 воздушных целей над белгородской областью в ночь на 23 мая, передает УНН со ссылкой на сообщение мо рф в Telegram.

Детали

В минобороны рф заявляют, что ночью была якобы пресечена попытка атаки с применением реактивной системы залпового огня "Ольха", реактивной системы залпового огня "Вампир" и БпЛА самолетного типа по территории россии.

Такое в ведомстве указали, что российская ПВО якобы уничтожила три реактивных снаряда РСЗО "Ольха", 32 реактивных снаряда РСЗО "Вампир" и три БпЛА над территорией белгородской области.

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