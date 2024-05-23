У рф заявили про збиття вночі майже 40 збитих цілей над бєлгородщиною
Київ • УНН
росія стверджує, що за ніч над бєлгородською областю було збито 38 повітряних цілей, включаючи снаряди і безпілотники.
міноборони росії заявило, що їх ППО буцімто збила 38 повітряних цілей над бєлгородською областю у ніч на 23 травня, передає УНН із посиланням на допис мо рф у Telegram.
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У міноборони рф заявляють, що вночі було нібито припинено спробу атаки із застосуванням реактивної системи залпового вогню "Вільха", реактивної системи залпового вогню "Вампір" і БпЛА літакового типу по території росії.
Такоє у відомстві вказали, що російська ППО буцімто знищила три реактивні снаряди РСЗВ "Вільха", 32 реактивні снаряди РСЗВ "Вампір" і три БпЛА над територією бєлгородської області.
Нафтобазу атакував безпілотник у бєлгородській області рф - росЗМІ21.05.24, 08:38 • 33040 переглядiв