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У рф заявили про збиття вночі майже 40 збитих цілей над бєлгородщиною

У рф заявили про збиття вночі майже 40 збитих цілей над бєлгородщиною

Київ • УНН

 • 14192 перегляди

росія стверджує, що за ніч над бєлгородською областю було збито 38 повітряних цілей, включаючи снаряди і безпілотники.

міноборони росії заявило, що їх ППО буцімто збила 38 повітряних цілей над бєлгородською областю у ніч на 23 травня, передає УНН із посиланням на допис мо рф у Telegram. 

Деталі 

У міноборони рф заявляють, що вночі було нібито припинено спробу атаки із застосуванням реактивної системи залпового вогню "Вільха", реактивної системи залпового вогню "Вампір" і БпЛА літакового типу по території росії.

Такоє у відомстві вказали, що російська ППО буцімто знищила три реактивні снаряди РСЗВ "Вільха", 32 реактивні снаряди РСЗВ "Вампір" і три БпЛА над територією бєлгородської області.

Нафтобазу атакував безпілотник у бєлгородській області рф - росЗМІ21.05.24, 08:38 • 33040 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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