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Нафтобазу атакував безпілотник у бєлгородській області рф - росЗМІ

Нафтобазу атакував безпілотник у бєлгородській області рф - росЗМІ

Київ • УНН

 • 33040 перегляди

Безпілотник атакував нафтобазу в бєлгородській області росії, пошкодивши цистерну з бензином, повідомляє росЗМІ.

Нафтобаза атакована у бєлгородській області рф БПЛА, повідомляє російський телеграм-канал ASTRA, пише УНН.

Деталі

"Атака сталася вранці 20 травня, безпілотник атакував територію нафтобази "юттек" у районному селищі прохорівка. Ушкодження отримав резервуар із бензином. Пожежа не виникла, постраждалих немає", - повідомляє ASTRA.

Доповнення

мо рф стверджує, що протягом минулої ночі їхня ППО "знищила" один реактивний снаряд РСЗВ та два БПЛА над територією бєлгородської області, а також  вранці - безпілотний літальний апарат над територією курської області.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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