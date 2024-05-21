Нафтобазу атакував безпілотник у бєлгородській області рф - росЗМІ
Київ • УНН
Безпілотник атакував нафтобазу в бєлгородській області росії, пошкодивши цистерну з бензином, повідомляє росЗМІ.
Нафтобаза атакована у бєлгородській області рф БПЛА, повідомляє російський телеграм-канал ASTRA, пише УНН.
Деталі
"Атака сталася вранці 20 травня, безпілотник атакував територію нафтобази "юттек" у районному селищі прохорівка. Ушкодження отримав резервуар із бензином. Пожежа не виникла, постраждалих немає", - повідомляє ASTRA.
Доповнення
мо рф стверджує, що протягом минулої ночі їхня ППО "знищила" один реактивний снаряд РСЗВ та два БПЛА над територією бєлгородської області, а також вранці - безпілотний літальний апарат над територією курської області.