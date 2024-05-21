Нефтебазу атаковал беспилотник в белгородской области рф - росСМИ

"За наличку не можем зерно продать": Кипер рассказал, как увеличил валютную выручку с 15 млрд до 60 млрд грн

С момента вступления в силу приказа об усилении таможенного контроля в Одесской области валютные поступления выросли с 15 млрд грн до 60 млрд грн в месяц, поскольку посредники больше не могут работать на этом рынке из-за строгой проверки документов и способности компаний производить задекларированные объемы товаров.