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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Нефтебазу атаковал беспилотник в белгородской области рф - росСМИ

Нефтебазу атаковал беспилотник в белгородской области рф - росСМИ

Киев  •  УНН

21 мая 2024, 05:38  •  11471 просмотра

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Беспилотник атаковал нефтебазу в белгородской области россии, повредив цистерну с бензином, сообщает росСМИ.

Нефтебаза атакована в белгородской области рф БПЛА, сообщает российский телеграм-канал ASTRA, пишет УНН.

Детали

"Атака произошла утром 20 мая, беспилотник атаковал территорию нефтебазы "юттек" в районном поселке прохоровка. Повреждения получил резервуар с бензином. Пожар не возник, пострадавших нет", - сообщает ASTRA.

Дополнение

мо рф утверждает, что в течение прошлой ночи их ПВО "уничтожила" один реактивный снаряд РСЗО и два БПЛА над территорией белгородской области, а также  утром - беспилотный летательный аппарат над территорией курской области.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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bezpilotnyi-litalnyi-aparatБеспилотный летательный аппарат
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