На Херсонщине фермеры вынуждены платить 10-15% дани коллаборационистам за продажу урожая

Фермеры на захваченных территориях Херсонщины должны платить коллаборационистам 10-15% от заработка, чтобы продать свой урожай. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает УНН.

Детали

Фермеры на временно оккупированных территориях Херсонщины столкнулись с новыми препятствиями для реализации своего урожая. Для того, чтобы продать прошлогодний урожай, им приходится платить обязательную дань местным коллаборационистам. Установленная такса составляет от 10 до 15% от заработка.

В случае, если аграрии решатся реализовать свою продукцию без "разрешения" так называемых смотрящих, их ждут серьезные проблемы. Среди возможных последствий - уголовные преследования, принудительный призыв в оккупационную армию или содержание в подвалах.

Кроме того, фермеры должны оплатить такой же процент при закупке удобрений для выращивания нового урожая. Этот механизм является дополнительным инструментом давления на местных аграриев.

Еще одна схема наживы на местных фермерах действует с начала оккупации. Фермеров заставляют сотрудничать с фирмами-прокладками, через которые они могут сбывать свою продукцию только по фиксированным, ниже рыночных, ценам. После этого зерно передается структурам, связанным с гауляйтерами, которые перепродают его по рыночным ценам, забирая себе разницу.

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