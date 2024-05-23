На Херсонщине фермеры вынуждены платить 10-15% дани коллаборационистам за продажу урожая

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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khersonХерсон
Эксклюзив
В МОН сообщили, когда в школах появятся учебники по истории с разделом о войне рф против Украины
  •  110436 просмотра

В МОН сообщили, когда в школах появятся учебники по истории с разделом о войне рф против Украины

Эксклюзив
Воины АТО прокомментировали угрозы НАБУ и САП арестовать их земли: "Пусть едут к нам на фронт"
  •  112414 просмотра

Воины АТО прокомментировали угрозы НАБУ и САП арестовать их земли: "Пусть едут к нам на фронт"

Эксклюзив
Поддельные мировые бренды и сахарная пудра: как в Украине через популярные маркетплейс продаются сомнительные БАДы
  •  113528 просмотра

Поддельные мировые бренды и сахарная пудра: как в Украине через популярные маркетплейс продаются сомнительные БАДы

Эксклюзив
Идея Гетманцева о бронировании для участников "клуба белого бизнеса" является попыткой разделить бизнес на кластеры - эксперт
  •  106801 просмотра

Идея Гетманцева о бронировании для участников "клуба белого бизнеса" является попыткой разделить бизнес на кластеры - эксперт

Эксклюзив
В нацпарке "Тузловские лиманы" выявлено массовое браконьерство
21 мая 2024, 11:44  •  119743 просмотра

В нацпарке "Тузловские лиманы" выявлено массовое браконьерство

Эксклюзив
Представитель Ассоциации перевозчиков о ситуации с бронированием дальнобойщиков: большая часть перевозок не осуществляется, водители ожидают реакцию правительства
21 мая 2024, 11:39  •  116534 просмотра

Представитель Ассоциации перевозчиков о ситуации с бронированием дальнобойщиков: большая часть перевозок не осуществляется, водители ожидают реакцию правительства

Эксклюзив
В Киеве есть дефицит водителей общественного транспорта, под угрозой и частные транспортные предприятия
21 мая 2024, 09:10  •  120141 просмотра

В Киеве есть дефицит водителей общественного транспорта, под угрозой и частные транспортные предприятия

Эксклюзив
В Украине до сих пор есть чиновники, которые ведут диверсионную политику, в частности в налоговой - эксперт
21 мая 2024, 07:29  •  113688 просмотра

В Украине до сих пор есть чиновники, которые ведут диверсионную политику, в частности в налоговой - эксперт

Эксклюзив
Дело НАБУ против Сольского начало трещать по швам: АТОшники опровергали версию детективов
21 мая 2024, 05:34  •  104655 просмотра

Дело НАБУ против Сольского начало трещать по швам: АТОшники опровергали версию детективов

Гибель президента Ирана: кем был Раиси и что известно о его преемнике
20 мая 2024, 12:30  •  245638 просмотра

Гибель президента Ирана: кем был Раиси и что известно о его преемнике

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20 мая 2024, 12:30  •  245638 просмотра
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Охота на крота: почему депутат от Юлии Тимошенко закрыл свои декларации

20 мая 2024, 08:03  •  230951 просмотра
Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след

Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след

16 мая 2024, 09:35  •  424101 просмотра
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Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных

16 мая 2024, 08:19  •  408314 просмотра

На Херсонщине фермеры вынуждены платить 10-15% дани коллаборационистам за продажу урожая

Фермеры на временно оккупированных территориях Херсонской области вынуждены платить 10-15% своего заработка коллаборационистам как обязательную дань, чтобы продать свой урожай.

Война •   •  3567 просмотра
На Херсонщине фермеры вынуждены платить 10-15% дани коллаборационистам за продажу урожая

Водитель столкнул авто в кювет и сбежал после задержания организатора незаконной переправы через границу

Житель Львовской области организовал канал нелегального пересечения границы на Закарпатье, был пойман с $18 000, а водитель сбежал, бросив пассажиров и столкнув машину в кювет.

Общество •   •  3427 просмотра
Водитель столкнул авто в кювет и сбежал после задержания организатора незаконной переправы через границу

Второй случай птичьего гриппа среди людей зафиксирован у работника молочной фермы в США

Соединенные Штаты сообщили о втором случае заболевания человека птичьим гриппом у работника молочной фермы в Мичигане, что свидетельствует о расширении вспышки вируса, который циркулирует среди домашней птицы.

Новости Мира •   •  4241 просмотра
Второй случай птичьего гриппа среди людей зафиксирован у работника молочной фермы в США

Обнаружена угроза баллистических ракет в нескольких областях

В нескольких областях Украины объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения баллистических ракет.

Война •   •  5737 просмотра
Обнаружена угроза баллистических ракет в нескольких областях

Ермак призывает распространять информацию о Глобальном саммите мира и Формуле мира Зеленского

Глава Офиса Президента Украины встретился с представителями Совета по молодежным вопросам при Президенте Украины и молодежными лидерами стран Глобального Юга и призвал их активно распространять информацию о Глобальном саммите мира и Украинской формуле мира для установления справедливого мира и обеспечения международной безопасности.

политика •   •  7049 просмотра
Ермак призывает распространять информацию о Глобальном саммите мира и Формуле мира Зеленского

Лубинец обсудил с Грецией вопросы возвращения заложников и реабилитации детей

Омбудсмен Дмитрий Лубинец встретился со Специальным уполномоченным Министерства иностранных дел Греции по вопросам Украины Спиридоном Ламбридисом, чтобы обсудить поддержку Грецией Украины, в частности реабилитацию пострадавших детей, содействие возвращению гражданских заложников.

Война •   •  7846 просмотра
Лубинец обсудил с Грецией вопросы возвращения заложников и реабилитации детей

Взлет МиГ-31К зафиксировали украинские военно-воздушные силы

Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины сообщили, что был зафиксирован взлет самолета МиГ-31К, что свидетельствует о потенциальной ракетной угрозе над территорией Украины.

Война •   •  8854 просмотра
Взлет МиГ-31К зафиксировали украинские военно-воздушные силы

рф атакует: в Запорожской и Днепропетровской областях зафиксирована угроза ударных БпЛА

Воздушные Силы Украины сообщили об угрозе применения ударных БпЛА в Запорожской и Днепропетровской областях.

Война •   •  10208 просмотра
рф атакует: в Запорожской и Днепропетровской областях зафиксирована угроза ударных БпЛА

Lego выпустил наборы конструкторов памятников Украины, чтобы собрать средства на восстановление поврежденной школы

Компания Lego выпустила конструкторы архитектурных памятников Украины, чтобы собрать средства на восстановление гимназии в Днепропетровской области, пострадавшей от российского ракетного удара, причем конструкторы вручаются в качестве призов за пожертвования от 24 долларов США.

Война •   •  10027 просмотра
Lego выпустил наборы конструкторов памятников Украины, чтобы собрать средства на восстановление поврежденной школы

За сутки рф нанесла 4 ракетных удара, 37 авиаударов, 376 атак беспилотников-камикадзе

С начала суток произошло 121 боевое столкновение, во время которых российские оккупанты нанесли 4 ракетных удара, 37 авиационных ударов с применением 47 беспилотников и 376 ударов беспилотниками-камикадзе по украинским позициям.

Война •   •  10612 просмотра
За сутки рф нанесла 4 ракетных удара, 37 авиаударов, 376 атак беспилотников-камикадзе