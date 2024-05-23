На Херсонщині фермери змушені платити 10-15% данини колаборантам за продаж врожаю
Київ • УНН
Фермери на тимчасово окупованих територіях Херсонської області змушені платити 10-15% свого заробітку колаборантам як обов'язкову данину, щоб продати свій врожай.
Фермери на загарбаних територіях Херсонщини повинні сплачувати колаборантам 10-15% від заробітку, щоб продати свій врожай. Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає УНН.
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Фермери на тимчасово окупованих територіях Херсонщини зіштовхнулися з новими перешкодами для реалізації свого врожаю. Для того, щоб продати минулорічний урожай, їм доводиться сплачувати обов’язкову данину місцевим колаборантам. Встановлена такса становить від 10 до 15% від заробітку.
У разі, якщо аграрії наважаться реалізувати свою продукцію без "дозволу" так званих смотрящих, на них чекають серйозні проблеми. Серед можливих наслідків - кримінальні переслідування, примусовий призов до окупаційної армії або утримання у підвалах.
Окрім того, фермери мають сплатити такий же відсоток при закупівлі добрив для вирощування нового врожаю. Цей механізм є додатковим інструментом тиску на місцевих аграріїв.
Ще одна схема наживи на місцевих фермерах діє від початку окупації. Фермерів змушують співпрацювати з фірмами-прокладками, через які вони можуть збувати свою продукцію лише за фіксованими, нижчими за ринкові, цінами. Після цього збіжжя передається структурам, пов'язаним з гауляйтерами, які перепродують його за ринковими цінами, забираючи собі різницю.
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