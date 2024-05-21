Скарлетт Йоханссон обвиняет OpenAI в краже ее голоса для нового ChatGPT

Скарлетт Йоханссон угрожает судебным иском против OpenAI, обвиняя его в копировании ее голоса после того, как 39-летняя актриса отказалась предоставить лицензирование.

Об этом пишет УНН со ссылкой на Washington Post.

Актриса Скарлетт Йоханссон угрожает судебным иском против компании OpenAI, утверждая, что стартап в области искусственного интеллекта скопировал ее голос после того, как она отказалась предоставить компании лицензию на его использование.

Скарлетт Йоханссон утверждает, что за несколько дней до того, как OpenAI представила своего нового голосового помощника на прошлой неделе, Сэм Альтман, исполнительный директор компании, позвонил своему агенту и попросил рассмотреть возможность лицензирования ее голоса для виртуального помощника. Но актриса отказалась.

OpenAI тем не менее начал использовать голос по прозвищу "Sky", который, по словам Йоханссон, - "жутко похож" на ее голос.

Когда я услышала это, я была шокирована, разгневана и не верила. Голос был настолько похож на мой, что мои самые близкие друзья не могли отличить - Йоханссон сказала в заявлении Вашингтон Пост.

OpenAI приостановил запуск Sky на выходных. В сообщении в блоге компании в воскресенье говорится, что"голос ИИ не должен намеренно имитировать характерный голос знаменитости: голос Скай не является имитацией Скарлетт Йоханссон, а скорее принадлежит другой профессиональной актрисе, которая использует свой собственный голос".

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