Скарлетт Йоханссон обвиняет OpenAI в краже ее голоса для нового ChatGPT

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
В нацпарке "Тузловские лиманы" выявлено массовое браконьерство
  •  63742 просмотра

В нацпарке "Тузловские лиманы" выявлено массовое браконьерство

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Представитель Ассоциации перевозчиков о ситуации с бронированием дальнобойщиков: большая часть перевозок не осуществляется, водители ожидают реакцию правительства
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Представитель Ассоциации перевозчиков о ситуации с бронированием дальнобойщиков: большая часть перевозок не осуществляется, водители ожидают реакцию правительства

Эксклюзив
В Киеве есть дефицит водителей общественного транспорта, под угрозой и частные транспортные предприятия
  •  100134 просмотра

В Киеве есть дефицит водителей общественного транспорта, под угрозой и частные транспортные предприятия

Эксклюзив
В Украине до сих пор есть чиновники, которые ведут диверсионную политику, в частности в налоговой - эксперт
  •  100740 просмотра

В Украине до сих пор есть чиновники, которые ведут диверсионную политику, в частности в налоговой - эксперт

Эксклюзив
Дело НАБУ против Сольского начало трещать по швам: АТОшники опровергали версию детективов
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Дело НАБУ против Сольского начало трещать по швам: АТОшники опровергали версию детективов

Гибель президента Ирана: кем был Раиси и что известно о его преемнике
20 мая 2024, 12:30  •  182354 просмотра

Гибель президента Ирана: кем был Раиси и что известно о его преемнике

Эксклюзив
Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 20 – 26 мая
20 мая 2024, 07:28  •  131266 просмотра

Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 20 – 26 мая

Эксклюзив
Во Львове пока только один ЦПАУ готов принимать военнообязанных для обновления данных
18 мая 2024, 07:23  •  198654 просмотра

Во Львове пока только один ЦПАУ готов принимать военнообязанных для обновления данных

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В Киеве ЦПАУ с сегодняшнего дня готовы принимать военнообязанных для обновления данных
18 мая 2024, 06:49  •  183050 просмотра

В Киеве ЦПАУ с сегодняшнего дня готовы принимать военнообязанных для обновления данных

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В Ассоциации международных автоперевозчиков заявляют, что работники ТЦК сделали все возможное, чтобы водители боялись ехать в рейсы
17 мая 2024, 13:36  •  191541 просмотра

В Ассоциации международных автоперевозчиков заявляют, что работники ТЦК сделали все возможное, чтобы водители боялись ехать в рейсы

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Дело Укрзализныци: ВАКС обнаружил пробелы в привлечении нардепа Дубневича к уголовной ответственности

15 мая 2024, 10:00  •  404010 просмотра

Скарлетт Йоханссон обвиняет OpenAI в краже ее голоса для нового ChatGPT

Скарлетт Йоханссон угрожает судебным иском против OpenAI за якобы копирование ее голоса без разрешения для нового ИИ-помощника.

Технологии •   •  2432 просмотра
Скарлетт Йоханссон обвиняет OpenAI в краже ее голоса для нового ChatGPT

Кабмин провел кадровые изменения: кого назначили

Кабинет Министров назначил новых должностных лиц, в том числе заместителя министра энергетики по вопросам цифровизации, первого заместителя председателя Украинского института национальной памяти, заместителя председателя Днепропетровской областной администрации и уволил председателей Бучанской и Кременчугской областных администраций.

политика •   •  2704 просмотра
Кабмин провел кадровые изменения: кого назначили

"Клуб уклонистов" имени Гетманцева. В законопроект о "белом бизнесе" хотят включить еще одну коррупционную норму

Нардеп Даниил Гетманцев планирует включить в свой законопроект о "клубе белого бизнеса" положение, позволяющее налоговым органам решать, какие предприниматели могут бронировать своих сотрудников, что вызывает обеспокоенность по поводу коррупционных рисков и дискриминации в отношении предприятий, не входящих в "клуб".

Экономика •   •  3392 просмотра
"Клуб уклонистов" имени Гетманцева. В законопроект о "белом бизнесе" хотят включить еще одну коррупционную норму

Украина должна иметь возможность поражать военные цели в рф - Кулеба

Украина должна иметь возможность наносить удары по военным объектам в россии, чтобы ускорить окончание войны и победу Украины, заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Война •   •  3653 просмотра
Украина должна иметь возможность поражать военные цели в рф - Кулеба

Минэнерго и Укрэнерго должны разработать проект по "справедливым графикам" отключений потребителей

Правительство поручило Министерству энергетики и "Укрэнерго" разработать проект постановления, устанавливающего справедливые графики потребления электроэнергии для всех потребителей и определяющего приоритетное электроснабжение критически важных объектов инфраструктуры.

Экономика •   •  3494 просмотра
Минэнерго и Укрэнерго должны разработать проект по "справедливым графикам" отключений потребителей

Украина просит партнеров перехватывать ракеты рф, но есть альтернатива-Кулеба

Украина просит партнеров рассмотреть возможность перехвата российских ракет над Украиной с ее территории, но в качестве альтернативы просит предоставить системы противовоздушной обороны и боевые самолеты для перехвата ракет самостоятельно.

Война •   •  4470 просмотра
Украина просит партнеров перехватывать ракеты рф, но есть альтернатива-Кулеба

Демченко рассказал, у кого после 18 мая будут проверять наличие военно-учетного документа на границе

С 18 мая Украина будут проверять военно учетные документы у определенных категорий мужчин, в том числе запаса, непригодных к службе, имеющих трех и более детей и жен, служащих в армии, при этом пограничная служба проводит проверки в соответствии с обновленными законами о мобилизации.

Общество •   •  4061 просмотра
Демченко рассказал, у кого после 18 мая будут проверять наличие военно-учетного документа на границе

В рф стартовали ядерные учения: что известно

В минобороны рф сообщили, что личный состав задействованных в обучении подразделений авиации Воздушно-космических сил России отрабатывает снаряжение специальными боевыми частями авиационных средств поражения, в том числе аэробалистических гиперзвуковых ракет "Кинжал", и вылеты в назначенные районы патрулирования.

Новости Мира •   •  3789 просмотра
В рф стартовали ядерные учения: что известно

Предвыборный ролик Трампа, в котором упоминается "объединенный рейх", вызвал возмущение

Предвыборный ролик Трампа вызвал возмущение из-за упоминания "unified reich", вызывающего нацистские ассоциации.

Новости Мира •   •  4184 просмотра
Предвыборный ролик Трампа, в котором упоминается "объединенный рейх", вызвал возмущение

Оккупационные власти Крыма выставили на торги три исторические дачи

Во временно оккупированной Феодосии российскими оккупационными властями были выставлены на аукцион три исторические дачи, построенные в конце XIX - начале XX веков.

Общество •   •  4741 просмотра
Оккупационные власти Крыма выставили на торги три исторические дачи