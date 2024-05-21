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Нова ШІ-функція Windows записує все, що ви робите на своєму комп'ютері - ЗМІ

Київ • УНН

 • 27543 перегляди

Microsoft представила нову функцію Recall на основі штучного інтелекту для ПК Copilot+, яка дозволяє користувачам Windows 11 знаходити та відновлювати свої минулі дії на ПК, записуючи все, що вони роблять.

Корпорація Microsoft на конференції Build у понеділок представила нову функцію на базі штучного інтелекту під назвою Recall для ПК Copilot+, яка дозволить користувачам Windows 11 шукати та відновлювати свої минулі дії на своєму ПК, пише УНН з посиланням на Ars Technica.

Деталі

"Щоб це працювало, Recall записує все, що користувачі роблять на своєму комп'ютері, включаючи дії у додатках, спілкування на живих зустрічах та веб-сайти, які відвідують для дослідження", - пише видання.

"Recall використовує розширені можливості обробки ПК Copilot+, щоб робити знімки вашого активного екрану кожні кілька секунд, - повідомляє Microsoft на своєму вебсайті. - Знімки зашифровані та зберігаються на жорсткому диску вашого ПК. Ви можете використовувати функцію "Відновити", щоб знайти контент, який ви переглядали на своєму комп'ютері, за допомогою пошуку або на панелі таймлайну, яка дозволяє прокручувати ваші знімки".

Виконуючи дію "Відновити", користувачі можуть отримати доступ до знімка за певний час, надаючи контекст для події або моменту, який вони шукають. Вона також дозволяє користувачам виконувати пошук по телеконференціях, у яких вони брали участь, та переглянутим відео за допомогою функції штучного інтелекту, яка транскрибує та перекладає мову, пише видання.

"Незважаючи на шифрування та локальне зберігання, нова функція викликає занепокоєння щодо конфіденційності деяких користувачів Windows", - зазначає видання.

У Microsoft при цьому кажуть, що "знімки екрана Recall пов’язані лише з певним профілем користувача, і Recall не надає до них доступ іншим користувачам, не робить їх доступними для перегляду Microsoft і не використовує їх для рекламного таргетування. Знімки екрана доступні лише для особи, чий профіль використовувався для входу до пристрою".

Користувачі, як зазначається, можуть призупиняти, зупиняти або видаляти записаний вміст, а також виключати певні програми чи вебсайти. Recall не робитиме знімки сеансів перегляду веб-сторінок InPrivate у Microsoft Edge або вміст, захищений DRM. Однак Recall не буде активно приховувати конфіденційну інформацію, як-от паролі та номери фінансових рахунків, які відображаються на екрані, пише видання.

Що стосується доступності, Microsoft каже, що Recall все ще проходить тестування. "Recall зараз у статусі попереднього перегляду", - повідомили в Microsoft на своєму вебсайті.

Microsoft хоче зробити Windows операційною системою ШІ, запускає ПК Copilot+21.05.24, 09:38 • 18808 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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