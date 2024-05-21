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Microsoft хоче зробити Windows операційною системою ШІ, запускає ПК Copilot+

Microsoft хоче зробити Windows операційною системою ШІ, запускає ПК Copilot+

Київ • УНН

 • 18804 перегляди

Microsoft представила комп'ютери Copilot+, нову лінійку комп'ютерів на базі Windows з інтеграцією штучного інтелекту, включаючи генеративні функції, такі як Recall, що допомагають користувачам знаходити контент, і спеціальні чіпи для функцій штучного інтелекту.

Корпорація Microsoft хоче вивести генеративний штучний інтелект на перший план Windows - і ПК, на яких він працює, повідомляє TechCrunch, пише УНН.

Деталі

Під час основної доповіді напередодні щорічної конференції розробників Build цього тижня компанія представила нову лінійку комп’ютерів з Windows, які вона назвала ПК Copilot+, а також генеративні функції на базі штучного інтелекту, такі як Recall, які допомагають користувачам знаходити програми, файли та інший вміст, який вони переглядали в минулому. Copilot, бренд генеративного штучного інтелекту Microsoft, невдовзі буде набагато глибше інтегрований у Windows 11. І нові пристрої Microsoft Surface уже на підході.

Комп’ютери Copilot+ - це бачення Microsoft флагманського апаратного забезпечення Windows з ШІ, вказує видання. Усі вони включають спеціальні чіпи, які називаються NPU, для підтримки таких функцій штучного інтелекту, як от Recall. І вони поставляються з мінімум 16 ГБ оперативної пам’яті в поєднанні з SSD-накопичувачем.

Перші ПК Copilot+ будуть оснащені чіпами Qualcomm Snapdragon X Elite та Plus, які, за твердженням Microsoft, забезпечують до 15 годин перегляду веб-сторінок та 20 годин автономної роботи під час перегляду відео. Виробники мікросхем Intel та AMD також мають намір створювати процесори для пристроїв Copilot+ у партнерстві з низкою виробників, включаючи Acer, Asus, Dell, HP, Lenovo та Samsung. Вартість ПК Copilot+ починається від 999 доларів, деякі з них доступні для попереднього замовлення, вказує видання.

Microsoft інвестує 3 мільярди доларів США в проект штучного інтелекту у штаті Вісконсін09.05.24, 12:01 • 18192 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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