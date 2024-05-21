Microsoft хочет сделать Windows операционной системой ИИ, запускает ПК Copilot+

Корпорация Microsoft хочет вывести генеративный искусственный интеллект на первый план Windows - и ПК, на которых он работает, сообщает TechCrunch, пишет УНН.

Детали

Во время основного доклада накануне ежегодной конференции разработчиков Build на этой неделе компания представила новую линейку компьютеров с Windows, которые она назвала ПК Copilot+, а также генеративные функции на базе искусственного интеллекта, такие как Recall, которые помогают пользователям находить программы, файлы и другое содержимое, которое они просматривали в прошлом. Copilot, бренд генеративного искусственного интеллекта Microsoft, вскоре будет гораздо глубже интегрирован в Windows 11. И новые устройства Microsoft Surface уже на подходе.

Компьютеры Copilot+ - это видение Microsoft флагманского аппаратного обеспечения Windows с ИИ, указывает издание. Все они включают специальные чипы, которые называются NPU, для поддержки таких функций искусственного интеллекта, как вот Recall. И они поставляются с минимум 16 ГБ оперативной памяти в сочетании с SSD-накопителем.

Первые ПК Copilot+ будут оснащены чипами Qualcomm Snapdragon X Elite и Plus, которые, по утверждению Microsoft, обеспечивают до 15 часов просмотра веб-страниц и 20 часов автономной работы при просмотре видео. Производители микросхем Intel и AMD также намерены создавать процессоры для устройств Copilot+ в партнерстве с рядом производителей, включая Acer, Asus, Dell, HP, Lenovo и Samsung. Стоимость ПК Copilot+ начинается от 999 долларов, некоторые из них доступны для предварительного заказа, указывает издание.

Microsoft инвестирует 3 миллиарда долларов США в проект искусственного интеллекта в штате Висконсин