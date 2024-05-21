Новая ИИ-функция Windows записывает все, что вы делаете на своем компьютере - СМИ

Корпорация Microsoft на конференции Build в понедельник представила новую функцию на базе искусственного интеллекта под названием Recall для ПК Copilot+, которая позволит пользователям Windows 11 искать и восстанавливать свои прошлые действия на своем ПК, пишет УНН со ссылкой на Ars Technica.

Детали

"Чтобы это работало, Recall записывает все, что пользователи делают на своем компьютере, включая действия в приложениях, общение на живых встречах и веб-сайты, которые посещают для исследования", - пишет издание.

"Recall использует расширенные возможности обработки ПК Copilot+, чтобы делать снимки вашего активного экрана каждые несколько секунд, - сообщает Microsoft на своем веб-сайте. - Снимки зашифрованы и хранятся на жестком диске вашего ПК. Вы можете использовать функцию "восстановить", чтобы найти контент, который вы просматривали на своем компьютере, с помощью поиска или на панели таймлайна, которая позволяет прокручивать ваши снимки".

Выполняя действие "восстановить", пользователи могут получить доступ к снимку за определенное время, предоставляя контекст для события или момента, который они ищут. Она также позволяет пользователям выполнять поиск по телеконференциям, в которых они участвовали, и просмотренным видео с помощью функции искусственного интеллекта, которая транскрибирует и переводит язык, пишет издание.

"Несмотря на шифрование и локальное хранилище, новая функция вызывает обеспокоенность по поводу конфиденциальности некоторых пользователей Windows", - отмечает издание.

В Microsoft при этом говорят, что "скриншоты Recall связаны только с определенным профилем пользователя, и Recall не предоставляет к ним доступ другим пользователям, не делает их доступными для просмотра Microsoft и не использует их для рекламного таргетирования. Скриншоты доступны только для человека, чей профиль использовался для входа на устройство".

Пользователи, как отмечается, могут приостанавливать, останавливать или удалять записанный контент, а также исключать определенные приложения или веб-сайты. Recall не будет делать снимки сеансов просмотра веб-страниц InPrivate в Microsoft Edge или контент, защищенный DRM. Однако Recall не будет активно скрывать конфиденциальную информацию, такую как пароли и номера финансовых счетов, которые отображаются на экране, пишет издание.

Что касается доступности, Microsoft заявляет, что Recall все еще проходит тестирование. ""Recall сейчас в статусе предварительного просмотра", - сообщили в Microsoft на своем веб-сайте.

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