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Скарлетт Йоханссон звинувачує OpenAI у крадіжці її голосу для нового ChatGPT

Скарлетт Йоханссон звинувачує OpenAI у крадіжці її голосу для нового ChatGPT

Київ • УНН

 • 115430 перегляди

Скарлет Йоханссон погрожує судовим позовом проти OpenAI за те, що вони нібито скопіювали її голос без дозволу для нового ШІ-помічника.

Скарлетт Йоханссон погрожує судовим позовом проти OpenAI, звинувачуючи його в копіюванні її голосу після того, як 39-річна акторка відмовилася надати ліцензування.

Про це пише УНН із посиланням на Washington Post.

Деталі

Акторка Скарлетт Йоханссон погрожує судовим позовом проти компанії OpenAI, стверджуючи, що стартап у сфері штучного інтелекту скопіював її голос після того, як вона відмовилася надати компанії ліцензію на його використання.

Скарлетт Йоханссон стверджує, що за кілька днів до того, як минулого тижня компанія OpenAI представила свого нового голосового помічника, Сем Альтман, виконавчий директор компанії, зателефонував її агенту і попросив розглянути можливість ліцензування її голосу для віртуального асистента. Але актриса відмовилася.

OpenAI тим не менш почав використовувати голос на прізвисько "Sky", який за словами Йоханссон, - "моторошно схожий" на її голос.  

Коли я почула це, я була шокована, розгнівана і не вірила. Голос був настільки схожий на мій, що мої найближчі друзі не могли відрізнити

- сказала Йоханссон у заяві Washington Post.

OpenAI призупинив запуск Sky на вихідних. У повідомленні в блозі компанії в неділю зазначено, що "голос ШІ не повинен навмисно імітувати характерний голос знаменитості: голос Скай не є імітацією Скарлетт Йоханссон, а скоріше належить іншій професійній актрисі, яка використовує свій власний голос".

Нагадаємо

Microsoft представила нову функцію Recall на основі штучного інтелекту для ПК Copilot+, яка дозволяє користувачам Windows 11 знаходити та відновлювати свої минулі дії на ПК, записуючи все, що вони роблять.

Google анонсував нові функції в Gmail на основі ШІ Gemini 

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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