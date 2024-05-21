Скарлетт Йоханссон звинувачує OpenAI у крадіжці її голосу для нового ChatGPT

Скарлетт Йоханссон погрожує судовим позовом проти OpenAI, звинувачуючи його в копіюванні її голосу після того, як 39-річна акторка відмовилася надати ліцензування.

Про це пише УНН із посиланням на Washington Post.

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Акторка Скарлетт Йоханссон погрожує судовим позовом проти компанії OpenAI, стверджуючи, що стартап у сфері штучного інтелекту скопіював її голос після того, як вона відмовилася надати компанії ліцензію на його використання.

Скарлетт Йоханссон стверджує, що за кілька днів до того, як минулого тижня компанія OpenAI представила свого нового голосового помічника, Сем Альтман, виконавчий директор компанії, зателефонував її агенту і попросив розглянути можливість ліцензування її голосу для віртуального асистента. Але актриса відмовилася.

OpenAI тим не менш почав використовувати голос на прізвисько "Sky", який за словами Йоханссон, - "моторошно схожий" на її голос.

Коли я почула це, я була шокована, розгнівана і не вірила. Голос був настільки схожий на мій, що мої найближчі друзі не могли відрізнити