россияне продолжают обстреливать Черниговщину: зафиксировано 19 взрывов

За последние сутки враг наносил удары из минометов, вероятно 120 мм, в результате чего было зафиксировано 19 взрывов. Пострадавших нет. Об этом сообщила Госпогранслужба, пишет УНН.

Детали

россияне продолжают использовать тактику террора, обстреливая многочисленные гражданские объекты в нашей стране. В течение суток российские войска осуществили удары различными видами вооружения по приграничным районам Черниговской области, вероятно используя 120-мм минометы.

В Новгород-Северской громаде зафиксировано 6 взрывов, вероятно били 120-мм минометами, в направлении населенного пункта Ясная Поляна.

В Семеновской общине произошло 7 взрывов, также вероятно, минометами и ствольной артиллерией, в направлении населенного пункта Медведевка и Архиповка.

В Сновской общине зафиксировано 6 взрывов, в направлении населенного пункта Клюсы.

Информация о погибших и раненых в результате обстрелов среди местного населения, не зафиксирована, - сообщили в Госпогранслужбе.

Напомним

За минувшие сутки на фронте произошло 121 боестолкновение, треть из них - на Покровском и Кураховском направлениях. На Харьковщине и под Авдеевкой враг не продвинулся вперед.