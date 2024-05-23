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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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россияне продолжают обстреливать Черниговщину: зафиксировано 19 взрывов

россияне продолжают обстреливать Черниговщину: зафиксировано 19 взрывов

Киев  •  УНН

23 мая 2024, 06:59  •  10896 просмотра

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россияне продолжают обстреливать гражданские районы Черниговской области: зафиксировано 19 взрывов от вероятных обстрелов из минометов калибра 120 мм, жертв нет.

За последние сутки враг наносил удары из минометов, вероятно 120 мм, в результате чего было зафиксировано 19 взрывов. Пострадавших нет. Об этом сообщила Госпогранслужба, пишет УНН.

Детали

россияне продолжают использовать тактику террора, обстреливая многочисленные гражданские объекты в нашей стране. В течение суток российские войска осуществили удары различными видами вооружения по приграничным районам Черниговской области, вероятно используя 120-мм минометы.

  • В Новгород-Северской громаде зафиксировано 6 взрывов, вероятно били 120-мм минометами, в направлении населенного пункта Ясная Поляна.
  • В Семеновской общине произошло 7 взрывов, также вероятно, минометами и ствольной артиллерией, в направлении населенного пункта Медведевка и Архиповка.
  • В Сновской общине зафиксировано 6 взрывов, в направлении населенного пункта Клюсы.

Информация о погибших и раненых в результате обстрелов среди местного населения, не зафиксирована,

- сообщили в Госпогранслужбе.

Напомним

За минувшие сутки на фронте произошло 121 боестолкновение, треть из них - на Покровском и Кураховском направлениях. На Харьковщине и под Авдеевкой враг не продвинулся вперед.

Ирина Колесник

Ирина Колесник

ОбществоВойна
gosudarstvennaya-pogranichnaya-sluzhba-ukrainiГосударственная пограничная служба Украины
avdiivkaАвдеевка
kurakhoveКурахово
chernigovЧернигов
kharkivХарьков
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