росіяни продовжують обстрілювати Чернігівщину: зафіксовано 19 вибухів
Київ • УНН
росіяни продовжують обстрілювати цивільні райони Чернігівської області: зафіксовано 19 вибухів від ймовірних обстрілів з мінометів калібру 120 мм, жертв немає.
За останню добу ворог завдавав ударів з мінометів, ймовірно 120 мм, внаслідок чого було зафіксовано 19 вибухів. Постраждалих немає. Про це повідомила Держприкордонслужба, пише УНН.
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росіяни продовжують використовувати тактику терору, обстрілюючи численні цивільні об'єкти в нашій країні. Протягом доби російські війська здійснили удари різними видами озброєння по прикордонних районах Чернігівської області, ймовірно використовуючи 120-мм міномети.
- У Новгород-Сіверській громаді зафіксовано 6 вибухів, ймовірно били 120-мм мінометами, в напрямку населеного пункту Ясна Поляна.
- У Семенівській громаді відбулося 7 вибухів,також ймовірно, мінометами та ствольною артилерією, в напрямку населеного пункту Медведівка та Архипівка.
- У Сновській громаді зафіксовано 6 вибухів, в напрямку населеного пункту Клюси.
Інформація про загиблих та поранених внаслідок обстрілів серед місцевого населення, не зафіксована,
Нагадаємо
За минулу добу на фронті відбулося 121 бойове зіткнення, третина з них - на Покровському та Курахівському напрямках. На Харківщині та під Авдіївкою ворог не просунувся вперед.