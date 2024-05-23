У россиян закончились в Крыму носители крылатых ракет "Калибр" - Плетенчук

У россиян закончились в Крыму носители крылатых ракет "Калибр". Последний корабль, который мог нести такие ракеты, был уничтожен Силами обороны. Об этом сообщил в четверг спикер Сил обороны Юга Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона, передает УНН.

Детали

"Носители ("Калибров" - ред.) закончились у них в Крыму, потому что последний из них был как раз "циклон", который был уничтожен в Крыму. Однако даже он был некий носитель со звездочкой, потому что за время его пребывания в составе черноморского флота рф он так ни одного пуска не осуществил. От этого ценность этого актива в смысле его уничтожения никак не падает, потому что, видимо, они бы в какой-то момент все равно бы довели до рабочего состояния. Но в Черном море остаются другие носители, которые находятся в пункте базирования в новороссийске. Одна из подводных лодок, предварительно, которая не является носителем, вышла в море, однако эту информацию еще верифицируют", - сказал Плетенчук.

Он добавил, что некоторые корабли рф вчера покинули Крым и пришли в новороссийск.

"Это вспомогательные суда, которые, видимо, тоже решили передислоцировать, учитывая опасность в Крыму. А так ситуация остается стабильной", - добавил Плетенчук.

По его словам, оккупанты не могут вывести все корабли из Крыма из-за того, что их негде ставить в других локациях.

Напомним

В понедельник, 20 мая, СМИ сообщали, что корабль вмф россии "циклон" с крылатыми ракетами "Калибр" был атакован вблизи Севастополя в Крыму.

Впоследствии в Генеральном штабе ВСУ подтвердили, что Силы обороны Украины в ночь на 19 мая поразили в Севастополе российский ракетный корабль "циклон".