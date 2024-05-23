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У росіян закінчилися в Криму носії крилатих ракет "Калібр" - Плетенчук

У росіян закінчилися в Криму носії крилатих ракет "Калібр" - Плетенчук

Київ • УНН

 • 20677 перегляди

Останній російський корабель, здатний нести крилаті ракети "Калібр" в Криму, "Циклон", був уражений, в результаті чого росія залишилася без таких носіїв на окупованому півострові.

У росіян закінчилися в Криму носії крилатих ракет "Калібр". Останній корабель, який міг нести такі ракети, було знищено Силами оборони. Про це повідомив у четвер речник Сил оборони Півдня Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону, передає УНН.

Деталі

"Носії ("Калібрів" - ред.) закінчилися у них у Криму, тому що останній з них був якраз "циклон", який було знищено у Криму. Проте навіть він був такий собі носій з зірочкою, тому що за час його перебування у складі чорноморського флоту рф він так жодного пуску не здійснив. Від цього цінність цього активу в сенсі його знищення ніяк не падає, тому що, мабуть, вони б у якийсь момент все одно б довели до робочого стану. Але в Чорному морі залишаються інші носії, які перебувають в пункті базування в новоросійську. Один з підводних човнів, попередньо, який не є носієм, вийшов у море, проте цю інформацію ще верифікують", - сказав Плетенчук.

Він додав, що деякі кораблі рф вчора покинули Крим і прийшли до новоросійська.

"Це допоміжні судна, які, мабуть, теж вирішили передислокувати, враховуючи небезпеку в Криму. А так ситуація залишається стабільною", - додав Плетенчук.

За його словами, окупанти не можуть вивести всі кораблі з Криму через те, що їх немає де ставити в інших локаціях.

Нагадаємо

У понеділок, 20 травня, ЗМІ повідомляли, що корабель вмф росії "циклон" з крилатими ракетами "Калібр" був атакований поблизу Севастополя в Криму.

Згодом у Генеральному штабі ЗСУ підтвердили, що Сили оборони України у ніч на 19 травня уразили в Севастополі російський ракетний корабель "циклон".

Павло Башинський

Павло Башинський

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