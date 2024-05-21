21 мая: Международный день чая, Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и развития

Сегодня, 21 мая, поклонники чайных традиций, а также просто любители этого тонизирующего напитка во многих странах мира могут присоединиться к Международному дню чая, пишет УНН.

Точное происхождение чая неизвестно. Считается, что его начали культивировать тысячи лет назад на востоке Индии, севере Мьянмы и юго-западе Китая.

Употребление чая также имеет многочисленные преимущества для здоровья, включая противовоспалительные свойства, антиоксидантные возможности и потенциальное влияние на снижение веса. Кроме того, чай имеет особое культурное значение во многих обществах по всему миру.

Чай играет решающую роль в жизни миллионов людей, особенно в развивающихся странах. Он является основным источником дохода и экспортной выручки для некоторых беднейших стран и обеспечивает возможности для трудоустройства в экономически неблагополучных регионах.

Производство чая очень чувствительно к климатическим условиям и может происходить только в определенных агроэкологических зонах. Изменение климата с изменением температурных режимов и количества осадков, а также увеличением количества наводнений и засух уже влияет на урожайность, качество и цены чая.

С 2002 года по инициативе ООН 21 мая проводятся мероприятия по случаю Всемирного дня культурного разнообразия во имя диалога и развития.

Цель сегодняшнего события - повышение осведомленности общества о необходимости и важности культурного разнообразия, содействие распространению позитивного мнения и уважения к культурным меньшинствам в каждом государстве, избежание конфликтов путем преодоления негативных стереотипов относительно плюрализма культур, привлечение внимания человечества к проблеме исчезновения традиций.

Также сегодня можно присоединиться к неофициальному Дню медитации.

Первые упоминания о практиках медитации датируются вторым тысячелетием до н.э.

Медитация является неотъемлемой частью восточных религий. Медитативная практика помогает оторваться от мыслей и будничной жизни, преодолеть стрессовое напряжение и отыскать путь к собственной душе.

По новоюлианскому церковному календарю сегодня День равноапостольного царя Константина и его матери царицы Елены

Мать римского императора Константина, святая царица Елена была христианкой. Своего сына она воспитывала в христианском благочестии и уважении к вере во Христа.

В 313 году, после того как Константин стал императором Западной Римской империи, он издал известный Миланский эдикт о веротерпимости. В 323 году действие этого эдикта распространилось на всю Римскую империю. После этого гонения на христиан прекратились.

Константин принимал активное участие в религиозной жизни и становлении христианства как мощной религии. По его инициативе был созван Первый Никейский собор, который стал Первым Вселенским собором в истории христианства.

Во время правления Константина по всей Римской империи активно возводились церкви, довольно часто на месте разобранных языческих храмов.

Именины 21 мая празднуют Константин, Ярослав, Михаил, Елена.