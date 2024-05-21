21 травня: Міжнародний день чаю, Всесвітній день культурного різноманіття в ім’я діалогу та розвитку

ukenru
10:47 • 30399 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

09:57 • 49745 перегляди

Часткове сонячне затемнення: з'явилася трансляція

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 49591 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

29 березня, 04:30 • 63821 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 78206 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

28 березня, 18:00 • 115028 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 138127 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 140073 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 247631 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 171330 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+16°
5.5 м/с
36 %
749 мм
Ясно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Сьогодні в Україні відбудеться унікальне сонячне затемнення

Сьогодні в Україні відбудеться унікальне сонячне затемнення

29 березня, 04:24 • 16835 перегляди
ЗСУ ліквідували 1740 окупантів та знищили сотню одиниць техніки за добу

ЗСУ ліквідували 1740 окупантів та знищили сотню одиниць техніки за добу

29 березня, 06:20 • 41699 перегляди
Понад 14 мільйонів грн доходів: що задекларував міський голова Львова Андрій Садовий

Понад 14 мільйонів грн доходів: що задекларував міський голова Львова Андрій Садовий

29 березня, 07:19 • 24258 перегляди
Над Україною збито 94 зі 172 ворожих дронів

Над Україною збито 94 зі 172 ворожих дронів

29 березня, 07:29 • 44729 перегляди
Київщину вночі атакували ворожі дрони: є наслідки в одному районі

Київщину вночі атакували ворожі дрони: є наслідки в одному районі

07:57 • 32882 перегляди
Публікації
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 247631 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 365917 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 380671 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 295759 перегляди
Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки
Ексклюзив

27 березня, 12:45 • 368542 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

13:12 • 2511 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

13:11 • 2847 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 62628 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 79082 перегляди
Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

28 березня, 15:27 • 90273 перегляди
Актуальне
21 травня: Міжнародний день чаю, Всесвітній день культурного різноманіття в ім’я діалогу та розвитку

21 травня: Міжнародний день чаю, Всесвітній день культурного різноманіття в ім’я діалогу та розвитку

Київ • УНН

 • 138001 перегляди

Сьогодні, 21 травня, шанувальники чайних традицій, а також просто любителі цього тонізуючого напою у багатьох країнах світу можуть долучитися до Міжнародного дня чаю. Вважається, що чай почали культивувати тисячі років тому на сході Індії, півночі М’янми та південному заході Китаю.

Сьогодні, 21 травня, шанувальники чайних традицій, а також просто любителі цього тонізуючого напою у багатьох країнах світу можуть долучитися до Міжнародного дня чаю, пише УНН.

Точне походження чаю невідоме. Вважається, що його почали культивувати тисячі років тому на сході Індії, півночі М’янми та південному заході Китаю.

Вживання чаю також має численні переваги для здоров’я, включаючи протизапальні властивості, антиоксидантні можливості та потенційний вплив на зниження ваги. Крім того, чай має особливе культурне значення в багатьох суспільствах по всьому світу.

Чай відіграє вирішальну роль у житті мільйонів людей, особливо в країнах, що розвиваються. Він є основним джерелом доходу та експортної виручки для деяких найбідніших країн і забезпечує можливості для працевлаштування в економічно неблагополучних регіонах.

Виробництво чаю дуже чутливе до кліматичних умов і може відбуватися лише в певних агроекологічних зонах. Зміна клімату зі зміною температурних режимів і кількості опадів, а також збільшенням кількості повеней і засух вже впливає на врожайність, якість і ціни чаю.

З 2002 року за ініціативи ООН 21 травня проводяться заходи з нагоди Всесвітнього дня культурного різноманіття в ім’я діалогу та розвитку.

Мета сьогоднішньої події - підвищення обізнаності суспільства щодо необхідності й важливості культурного розмаїття, сприяння поширенню позитивної думки та поваги до культурних меншин у кожній державі, уникнення конфліктів шляхом подолання негативних стереотипів стосовно плюралізму культур, привернення уваги людства до проблеми зникнення традицій.

Також сьогодні можна долучитися до неофіційного Дня медитації.

Перші згадки про практики медитації датуються другим тисячоліттям до н.е.

Медитація є невіддільною частиною східних релігій. Медитативна практика допомагає відірватись від думок й буденного життя, подолати стресову напругу та відшукати шлях до власної душі.

За новоюліанським церковним календарем сьогодні День рівноапостольного царя Костянтина і його матері цариці Олени

Мати римського імператора Костянтина, свята цариця Олена була християнкою. Свого сина вона виховувала у християнській благочестивості та повазі до віри у Христа.

У 313 році, після того як Костянтин став імператором Західної Римської імперії, він видав відомий Міланський едикт про віротерпимість. У 323 році дія цього едикту поширилася на всю Римську імперію. Після цього гоніння на християн припинилися.

Костянтин брав активну участь у релігійному житті та становлені християнства як потужної релігії. За його ініціативи був скликаний Перший Нікейський собор, який став Першим Вселенським собором в історії християнства.

Під час правління Костянтина по всій Римській імперії активно зводилися церкви, досить часто на місці розібраних язичницьких храмів.  

Іменини 21 травня святкують Костянтин, Ярослав, Михайло, Олена.

Захар Подкидишев

Захар Подкидишев

УНН Lite
orhanizatsiia-obiednanykh-natsiiОрганізація Об'єднаних Націй
mianmaМ'янма
indiiaІндія
kytaiКитай
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$82,458.30
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.82
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,851.51