21 травня: Міжнародний день чаю, Всесвітній день культурного різноманіття в ім’я діалогу та розвитку

Сьогодні, 21 травня, шанувальники чайних традицій, а також просто любителі цього тонізуючого напою у багатьох країнах світу можуть долучитися до Міжнародного дня чаю, пише УНН.

Точне походження чаю невідоме. Вважається, що його почали культивувати тисячі років тому на сході Індії, півночі М’янми та південному заході Китаю.

Вживання чаю також має численні переваги для здоров’я, включаючи протизапальні властивості, антиоксидантні можливості та потенційний вплив на зниження ваги. Крім того, чай має особливе культурне значення в багатьох суспільствах по всьому світу.

Чай відіграє вирішальну роль у житті мільйонів людей, особливо в країнах, що розвиваються. Він є основним джерелом доходу та експортної виручки для деяких найбідніших країн і забезпечує можливості для працевлаштування в економічно неблагополучних регіонах.

Виробництво чаю дуже чутливе до кліматичних умов і може відбуватися лише в певних агроекологічних зонах. Зміна клімату зі зміною температурних режимів і кількості опадів, а також збільшенням кількості повеней і засух вже впливає на врожайність, якість і ціни чаю.

З 2002 року за ініціативи ООН 21 травня проводяться заходи з нагоди Всесвітнього дня культурного різноманіття в ім’я діалогу та розвитку.

Мета сьогоднішньої події - підвищення обізнаності суспільства щодо необхідності й важливості культурного розмаїття, сприяння поширенню позитивної думки та поваги до культурних меншин у кожній державі, уникнення конфліктів шляхом подолання негативних стереотипів стосовно плюралізму культур, привернення уваги людства до проблеми зникнення традицій.

Також сьогодні можна долучитися до неофіційного Дня медитації.

Перші згадки про практики медитації датуються другим тисячоліттям до н.е.

Медитація є невіддільною частиною східних релігій. Медитативна практика допомагає відірватись від думок й буденного життя, подолати стресову напругу та відшукати шлях до власної душі.

За новоюліанським церковним календарем сьогодні День рівноапостольного царя Костянтина і його матері цариці Олени

Мати римського імператора Костянтина, свята цариця Олена була християнкою. Свого сина вона виховувала у християнській благочестивості та повазі до віри у Христа.

У 313 році, після того як Костянтин став імператором Західної Римської імперії, він видав відомий Міланський едикт про віротерпимість. У 323 році дія цього едикту поширилася на всю Римську імперію. Після цього гоніння на християн припинилися.

Костянтин брав активну участь у релігійному житті та становлені християнства як потужної релігії. За його ініціативи був скликаний Перший Нікейський собор, який став Першим Вселенським собором в історії християнства.

Під час правління Костянтина по всій Римській імперії активно зводилися церкви, досить часто на місці розібраних язичницьких храмів.

Іменини 21 травня святкують Костянтин, Ярослав, Михайло, Олена.