рф за сутки обстреляла 11 населенных пунктов Донетчины: повреждены общежитие и критическая инфраструктура

российские войска за прошедшие сутки 2648 раз ударили по 11 населенным пунктам Донецкой области, в частности нанесли авиаудар по Северному и обстреляли из артиллерии Торецк. Об этом УНН сообщает со ссылкой на полицию региона.

Детали

Под огнем находились 11 населенных пунктов: города Горняк, Курахово, Лиман, Торецк, поселки Великая Новоселка, Острое, Северное, села Анновка, Новожеланное, Новониколаевка, Успеновка.

Разрушениям подверглись 29 гражданских объектов - 17 жилых домов, магазин, общежитие, админздание, транспорт и критическая инфраструктура.

В Торецке в результате артиллерийского обстрела погиб гражданский человек, поврежден частный дом. россияне также нанесли авиаудар по Северному - ранения получили трое жителей, повреждены три дома.

Кроме того, пять раз оккупанты обстреляли Лиман - один человек получил травмы, повреждены 5 частных домов, магазин, админздание, два газопровода и гражданское авто.

Также в ночь на 23 мая враг накрыл из РСЗО "Смерч" жилой сектор Константиновки. Повреждены по меньшей мере 4 частных дома, два газопровода.

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