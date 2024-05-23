рф повредила дома и инфраструктуру на Херсонщине, два человека получили ранения

На Херсонщине в результате агрессии рф повреждены 5 домов, сотовая башня, промышленное предприятие и автомобиль. Два человека ранены. Об этом сообщает председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин, передает УНН.

Детали

За последние сутки под вражеским огнем в Херсонской области оказались Антоновка, Зеленовка, Приднепровское, Станислав, Белозерка, Велетенское, Ивановка, Токаревка, Александровка, Ольговка, Золотая Балка, Змиевка, Тягинка, Николаевка, Михайловка, Бургунка и город Херсон.

Кроме этого, противник направил ракету по Высокопольской громаде и нанес авиационные удары КАБами по Бериславскому и Херсонскому районам.

Оккупанты попали в жилые кварталы населенных пунктов области, повредив 5 частных домов. Зафиксированы попадания в сотовую башню, промышленное предприятие и частный автомобиль.

К сожалению, в результате российской агрессии два человека получили ранения.

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