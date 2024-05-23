рф пошкодила будинки та інфраструктуру на Херсонщині, двоє людей отримали поранення
Київ • УНН
У Херсонській області російська агресія призвела до пошкодження 5 будинків, вежі стільникового зв'язку, промислового підприємства та автомобіля, двоє людей отримали поранення.
На Херсонщині внаслідок агресії рф пошкоджено 5 будинків, стільникову вежу, промислове підприємство та автомобіль. Двоє людей поранені. Про це повідомляє голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає УНН.
Деталі
За останню добу під ворожим вогнем у Херсонській області опинилися Антонівка, Зеленівка, Придніпровське, Станіслав, Білозерка, Велетенське, Іванівка, Токарівка, Олександрівка, Ольгівка, Золота Балка, Зміївка, Тягинка, Миколаївка, Михайлівка, Бургунка та місто Херсон.
Окрім цього, противник спрямував ракету по Високопільській громаді та наніс авіаційні удари КАБами по Бериславському і Херсонському районах.
Окупанти поцілили у житлові квартали населених пунктів області, пошкодивши 5 приватних будинків. Зафіксовані влучання в стільникову вежу, промислове підприємство та приватний автомобіль.
На жаль, унаслідок російської агресії двоє людей отримали поранення.
Ворожа армія обстрілює Херсон, вибухи чути в прибережних районах23.05.24, 07:38 • 20285 переглядiв