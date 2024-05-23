Ворожа армія обстрілює Херсон, вибухи чути в прибережних районах
Київ • УНН
Окупанти обстрілюють прибережні райони Херсона, спричиняючи вибухи, повідомив голова Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.
У прибережних районах Херсона чути вибухи. Про це повідомляє Начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко, передає УНН.
Армія рф обстрілює Херсон! Вибухи чути у прибережних районах.
Будьте обережні! Перебувайте у більш безпечних місцях
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