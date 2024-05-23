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Ворожа армія обстрілює Херсон, вибухи чути в прибережних районах

Київ • УНН

 • 20285 перегляди

Окупанти обстрілюють прибережні райони Херсона, спричиняючи вибухи, повідомив голова Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.

У прибережних районах Херсона чути вибухи. Про це повідомляє Начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко, передає УНН.

Армія рф обстрілює Херсон! Вибухи чути у прибережних районах.
Будьте обережні! Перебувайте у більш безпечних місцях

- заявив Роман Мрочко.

Тактична авіація ворога діє на північно-східному напрямку23.05.24, 05:35 • 21286 переглядiв

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