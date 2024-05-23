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рф за добу обстріляла 11 населених пунктів Донеччини: пошкоджені гуртожиток та критична інфраструктура

Київ • УНН

 • 56519 перегляди

Вчора російські війська 2648 разів обстріляли 11 населених пунктів у Донецькій області, в тому числі завдали авіаудару по Південному. У Торецьку внаслідок артилерійського обстрілу загинув цивільний.

російські війська минулої доби 2648 разів  вдарили по 11 населених пунктах Донецької області,  зокрема завдали авіаудар по Північному та обстріляли з артилерії Торецьк.  Про це УНН повідомляє із посиланням на поліцію регіону. 

Деталі 

Під вогнем перебували 11 населених пунктів: міста Гірник, Курахове, Лиман, Торецьк, селища Велика Новосілка, Гостре, Північне, села Ганнівка, Новожеланне, Новомиколаївка, Успенівка.

Руйнувань зазнали 29 цивільних об’єктів -  17 житлових будинків, магазин, гуртожиток, адмінбудівля, транспорт і критична інфраструктура. 

У Торецьку внаслідок артилерійського обстрілу загинула цивільна особа, пошкоджено приватну оселю. росіяни також завдали авіаудар по Північному – поранення отримали троє жителів, пошкоджені три будинки.

Крім того, п’ять разів окупанти обстріляли Лиман – одна людина зазнала травм, пошкоджено 5 приватних осель, магазин, адмінбудівлю, два газогони та цивільне авто.

Також в ніч на 23 травня ворог накрив з РСЗВ "Смерч" житловий сектор Костянтинівки. Пошкоджено щонайменше 4 приватних будинки, два газогони.

рф пошкодила будинки та інфраструктуру на Херсонщині, двоє людей отримали поранення23.05.24, 08:10 • 18771 перегляд

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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