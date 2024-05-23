рф за добу обстріляла 11 населених пунктів Донеччини: пошкоджені гуртожиток та критична інфраструктура
Київ • УНН
Вчора російські війська 2648 разів обстріляли 11 населених пунктів у Донецькій області, в тому числі завдали авіаудару по Південному. У Торецьку внаслідок артилерійського обстрілу загинув цивільний.
російські війська минулої доби 2648 разів вдарили по 11 населених пунктах Донецької області, зокрема завдали авіаудар по Північному та обстріляли з артилерії Торецьк. Про це УНН повідомляє із посиланням на поліцію регіону.
Деталі
Під вогнем перебували 11 населених пунктів: міста Гірник, Курахове, Лиман, Торецьк, селища Велика Новосілка, Гостре, Північне, села Ганнівка, Новожеланне, Новомиколаївка, Успенівка.
Руйнувань зазнали 29 цивільних об’єктів - 17 житлових будинків, магазин, гуртожиток, адмінбудівля, транспорт і критична інфраструктура.
У Торецьку внаслідок артилерійського обстрілу загинула цивільна особа, пошкоджено приватну оселю. росіяни також завдали авіаудар по Північному – поранення отримали троє жителів, пошкоджені три будинки.
Крім того, п’ять разів окупанти обстріляли Лиман – одна людина зазнала травм, пошкоджено 5 приватних осель, магазин, адмінбудівлю, два газогони та цивільне авто.
Також в ніч на 23 травня ворог накрив з РСЗВ "Смерч" житловий сектор Костянтинівки. Пошкоджено щонайменше 4 приватних будинки, два газогони.
рф пошкодила будинки та інфраструктуру на Херсонщині, двоє людей отримали поранення23.05.24, 08:10 • 18771 перегляд