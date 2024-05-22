22 мая: Международный день биологического разнообразия, день Шерлока Холмса
Киев • УНН
Сегодня, 22 мая, экозащитники и любители природы во многих странах мира могут присоединиться к разнообразным мероприятиям по случаю Международного дня биологического разнообразия, которое на НАШЕЙ ПЛАНЕТЕ включает в себя бактерии, грибы, растения и животных, и насчитывает около девяти миллионов разнообразных видов.
Сегодня, 22 мая, экозащитники и любители природы во многих странах мира могут присоединиться к мероприятиям по случаю Международного дня биологического разнообразия, пишет УНН.
Мероприятие было начато Организацией Объединенных Наций в честь того, что 22 мая на одной из конференций ООН была представлена Конвенция о биологическом разнообразии. Документ был открыт до подписания в 1992 году. Украина присоединилась к Конвенции в 1994 году.
Биоразнообразие нашей планеты включает бактерии, грибы, растения и животных и насчитывает около девяти миллионов различных видов. При этом, лишь пятая часть из них описана учеными. В то же время, каждый час на нашей планете исчезает два-три вида живых организмов.
Цель сегодняшнего события-показать, что даже самый маленький организм имеет чрезвычайное значение для целостности экосистемы и является неотъемлемым звеном в цепочке питания. И стоит лишь одному небольшому элементу отсоединиться, чтобы начали страдать другие составляющие экосистемы. Сегодня более половины всех экологических систем на Земле в основном из-за деятельности человека используются нерационально и подвергаются деградации.
Любители детективного жанра сегодня могут приобщиться к празднованию Дня Шерлока Холмса, ведь именно 22 мая 1859 года родился "отец" этого литературного героя – Артур Конан-Дойл.
Считается, что прототипом Шерлока Холмса был английский хирург Джозеф Белл, который довольно точно ставил диагнозы своим пациентам, и не в последнюю очередь благодаря тому, что тщательно расспрашивал их о прошлом, способе а также узнавал о роде занятий и прошлом пациентов.
Всего о приключениях детектива Шерлока Холмса и его друга и верного помощника врача Джона Ватсона Конан-Дойл написал 56 рассказов и четыре повести.
Интересное сегодняшнее событие - день биткоин-пиццы.
22 мая 2010 года программист Ласло Ханеч через форум BitcoinTalk купил две пиццы за 10 тысяч биткоинов, которые на тот момент оценивали примерно в 40 долларов.
Эта транзакция исторически важна, поскольку она стала первой задокументированной покупкой материального товара или услуги с помощью биткоинов, создав прецедент для будущих реальных транзакций с использованием цифровой валюты.
Любители коктейлей сегодня могут присоединиться ко Дню Паломы. Основой этого мексиканского коктейля, которой на родине по популярности конкурирует с "Маргаритой" является текила и грейпфрутовый сок.
Также 22 мая свой неофициальный праздник отмечают представители субкультуры готов.
Движение готов приобрело популярность в конце двадцатого века в Великобритании и Норвегии готическая субкультура представляет собой протест против культурных стереотипов, который выражается через особый внешний вид и интерес готического рока.
Еще 22 мая во многих странах мира проходят мероприятия по случаю Всемирного дня преэклампсии - потенциально опасного для жизни состояния, которое может возникнуть во время беременности, и связано с гипертоническими расстройствами.
Преэклампсия возникает в 5-8% случаев беременности. Однако, медики до конца не могут определить причины ее появления.
По церковному календарю сегодня День памяти святого мученика Василиска.
Василиск был проповедником и обладал даром исцеления. Во время усиления гонений на христиан Василиска бросили в тюрьму. Однажды ночью Василиск имел видение, в котором Господь предрек ему мученическую смерть. На следующий день Василиска казнили.
Именины 22 мая празднуют Василий, Владимир, Павел, София.
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