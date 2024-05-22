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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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22 мая: Международный день биологического разнообразия, день Шерлока Холмса

22 мая: Международный день биологического разнообразия, день Шерлока Холмса

Киев  •  УНН

22 мая 2024, 03:09  •  7180 просмотра

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Сегодня, 22 мая, экозащитники и любители природы во многих странах мира могут присоединиться к разнообразным мероприятиям по случаю Международного дня биологического разнообразия, которое на НАШЕЙ ПЛАНЕТЕ включает в себя бактерии, грибы, растения и животных, и насчитывает около девяти миллионов разнообразных видов.

Сегодня, 22 мая, экозащитники и любители природы во многих странах мира могут присоединиться к мероприятиям по случаю Международного дня биологического разнообразия, пишет УНН.

Мероприятие было начато Организацией Объединенных Наций в честь того, что 22 мая на одной из конференций ООН была представлена Конвенция о биологическом разнообразии. Документ был открыт до подписания в 1992 году. Украина присоединилась к Конвенции в 1994 году.

Биоразнообразие нашей планеты включает бактерии, грибы, растения и животных и насчитывает около девяти миллионов различных видов. При этом, лишь пятая часть из них описана учеными. В то же время, каждый час на нашей планете исчезает два-три вида живых организмов.

Цель сегодняшнего события-показать, что даже самый маленький организм имеет чрезвычайное значение для целостности экосистемы и является неотъемлемым звеном в цепочке питания. И стоит лишь одному небольшому элементу отсоединиться, чтобы начали страдать другие составляющие экосистемы. Сегодня более половины всех экологических систем на Земле в основном из-за деятельности человека используются нерационально и подвергаются деградации.

Любители детективного жанра сегодня могут приобщиться к празднованию Дня Шерлока Холмса, ведь именно 22 мая 1859 года родился "отец" этого литературного героя – Артур Конан-Дойл.

Считается, что прототипом Шерлока Холмса был английский хирург Джозеф Белл, который довольно точно ставил диагнозы своим пациентам, и не в последнюю очередь благодаря тому, что тщательно расспрашивал их о прошлом, способе  а также узнавал о роде занятий и прошлом пациентов.

Всего о приключениях детектива Шерлока Холмса и его друга и верного помощника врача Джона Ватсона Конан-Дойл написал 56 рассказов и четыре повести.

Интересное сегодняшнее событие - день биткоин-пиццы.

22 мая 2010 года программист Ласло Ханеч через форум BitcoinTalk купил две пиццы за 10 тысяч биткоинов, которые на тот момент оценивали примерно в 40 долларов.

Эта транзакция исторически важна, поскольку она стала первой задокументированной покупкой материального товара или услуги с помощью биткоинов, создав прецедент для будущих реальных транзакций с использованием цифровой валюты.

Любители коктейлей сегодня могут присоединиться ко Дню Паломы. Основой этого мексиканского коктейля, которой на родине по популярности конкурирует с "Маргаритой" является текила и грейпфрутовый сок.

Также 22 мая свой неофициальный праздник отмечают представители субкультуры готов.

Движение готов приобрело популярность в конце двадцатого века в Великобритании и Норвегии готическая субкультура представляет собой протест против культурных стереотипов, который выражается через особый внешний вид и интерес готического рока.

Еще 22 мая во многих странах мира проходят мероприятия по случаю Всемирного дня преэклампсии - потенциально опасного для жизни состояния, которое может возникнуть во время беременности, и связано с гипертоническими расстройствами.

Преэклампсия возникает в 5-8% случаев беременности. Однако, медики до конца не могут определить причины ее появления.

По церковному календарю сегодня День памяти святого мученика Василиска.

Василиск был проповедником и обладал даром исцеления. Во время усиления гонений на христиан Василиска бросили в тюрьму. Однажды ночью Василиск имел видение, в котором Господь предрек  ему мученическую смерть. На следующий день Василиска казнили. 

Именины 22 мая празднуют Василий, Владимир, Павел, София.

Захар Подкидышев

Захар Подкидышев

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zemlyaЗемля
organizatsiya-obedinennikh-natsiiОрганизация Объединенных Наций
velikobritaniyaВеликобритания
norvegiyaНорвегия
ukrainaУкраина
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