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22 травня: Міжнародний день біологічного різноманіття, День Шерлока Холмса

22 травня: Міжнародний день біологічного різноманіття, День Шерлока Холмса

Київ • УНН

 • 136551 перегляди

Сьогодні, 22 травня, екозахисники та любителі природи у багатьох країнах світу можуть долучитися до різноманітних заходів з нагоди Міжнародного дня біологічного різноманіття, яке на нашій планеті включає в себе бактерії, гриби, рослини та тварин, і нараховує близько дев’яти мільйонів різноманітних видів.

Сьогодні, 22 травня, екозахисники та любителі природи у багатьох країнах світу можуть долучитися до заходів з нагоди Міжнародного дня біологічного різноманіття, пише УНН.

Подія була започаткована Організацією Об’єднаних Націй на честь того, що саме 22 травня на одній з конференцій ООН була представлена Конвенція про біологічне різноманіття. Документ був відкритий до підписання у 1992 році. Україна доєдналася до Конвенції у 1994 році.

Біорізноманіття нашої планети включає в себе бактерії, гриби, рослини та тварин, і нараховує близько дев’яти мільйонів різноманітних видів. При цьому, лише п’ята частина з них описана науковцями. Водночас, щогодини на нашій планеті зникає два-три види живих організмів.

Мета сьогоднішньої події – показати, що навіть найменший організм має надзвичайне значення для цілісності екосистеми та є невіддільною ланкою у ланцюжку живлення. І варто лише одному невеличкому елементу від’єднатися, щоб почали страждати інші складові екосистеми. Сьогодні більш ніж половина всіх екологічних систем на Землі здебільшого через людську діяльність використовуються нераціонально та зазнають деградації.

Любителі детективного жанру сьогодні можуть долучитися до святкування Дня Шерлока Холмса, адже саме 22 травня 1859 року народився "батько" цього літературного героя – Артур Конан-Дойл.

Вважається, що прототипом Шерлока Холмса був англійський хірург Джозеф Белл, який досить точно ставив діагнози своїм пацієнтам, і не в останню чергу завдяки тому, що ретельно розпитував їх про минуле, спосіб  а також дізнавався про рід занять та минуле пацієнтів.

Всього про пригоди детектива Шерлока Холмса та його друга та вірного помічника лікаря Джона Ватсона Конан-Дойл написав 56 оповідань та чотири повісті.

Цікава сьогоднішня подія – День біткоїн-піци.

22 травня 2010 року програміст Ласло Ханеч через форум BitcoinTalk купив дві піци за 10 тисяч біткоїнів, які на той момент оцінювали приблизно в 40 доларів.

Ця транзакція є історично важливою, оскільки вона стала першою задокументованою покупкою матеріального товару або послуги за допомогою біткоїнів, створивши прецедент для майбутніх реальних транзакцій з використанням цифрової валюти.

Любителі коктейлів сьогодні можуть долучитися до Дня паломи. Основою цього мексиканського коктейлю, якій на батьківщині за популярністю конкурує з "Маргаритою" є текіла та грейпфрутовий сік.

Також 22 травня своє неофіційне свято відзначають представники субкультури готів.

Рух готів набув популярності наприкінці ХХ століття у Великій Британії та Норвегії Готична субкультура являє собою протест проти культурних стереотипів, який виражається за допомогою специфічного зовнішнього вигляду та зацікавленістю готичним роком.

Ще 22 травня у багатьох країнах світу відбуваються заходи з нагоди Всесвітнього дня прееклампсії - потенційно небезпечного для життя стану, який може виникнути під час вагітності, і пов’язаний з гіпертонічними розладами.

Прееклампсія виникає у 5-8% випадків вагітності. Однак, медики до кінця не можуть визначити причини її появи.

За церковним календарем сьогодні День пам’яті святого мученика Василіска.

Василіск був проповідником та мав дар зцілення. Під час посилення гонінь на християн Василіска кинули до в’язниці. Однієї ночі Василіск мав видіння, у якому Господь напророкував  йому мученицьку смерть. Наступного дня Василіска стратили. 

Іменини 22 травня святкують Василь, Володимир, Павло, Софія.

Захар Подкидишев

Захар Подкидишев

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