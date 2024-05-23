В Киевской области поезд насмерть сбил 9-летнего ребенка, полиция устанавливает обстоятельства трагедии, сообщили в ГУНП в области, пишет УНН.

Детали

Происшествие произошло 22 мая, около 19:15, на 24 километре железнодорожного пути перегона "Барышевка - Борисполь". Предварительно установлено, что электропоездом сообщения "Гребенка - Киев", который двигался в направлении столицы, смертельно травмирована 9-летняя девочка.

По предварительной информации, потерпевшая вместе с другими детьми находилась на путях и не среагировала на сигнал машиниста.

На место происшествия прибыли медики, но, к сожалению, малолетний ребенок умер.

По факту нарушения правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекших гибель людей, следователи начали досудебное расследование (ч. 3 ст. 276 Уголовного кодекса Украины).

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