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На Київщині потяг на смерть збив 9-річну дитину

На Київщині потяг на смерть збив 9-річну дитину

Київ • УНН

 • 12678 перегляди

9-річна дівчинка була смертельно травмована потягом на залізничній колії Баришівка-Бориспіль у Київській області, коли вона перебувала на колії разом з іншими дітьми і не відреагувала на сигнал машиніста.

У Київській області потяг на смерть збив 9-річну дитину, поліція встановлює обставини трагедії, повідомили в ГУНП в області, пише УНН.

Деталі

Подія сталася 22 травня, близько 19:15, на 24 кілометрі залізничної колії перегону "Баришівка - Бориспіль". Попередньо встановлено, що електропотягом сполучення "Гребінка - Київ", який рухався в напрямку столиці, смертельно травмовано 9-річну дівчинку.

За попередньою інформацією, потерпіла разом з іншими дітьми перебувала на коліях та не зреагувала на сигнал машиніста.  

На місце події прибули медики та, на жаль, малолітня дитина померла.

За фактом порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного транспорту, що спричинили загибель людей, слідчі розпочали досудове розслідування (ч. 3 ст. 276 Кримінального кодексу України).

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Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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