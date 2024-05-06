На Київщині водій Dodge збив чоловіка та жінку на пішохідному переході: постраждалих госпіталізували

У центрі міста Біла Церква, що на Київщині, водій "Dodge" скоїв наїзд на чоловіка та жінку, які перетинали проїжджу частину по нерегульованому пішохідному переході, передає УНН із посиланням на поліцію Київщини.

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За даними правоохоронців, ДТП сталась 4 травня.

Обох травмованих ушпиталили до лікарні з саднами та переломами.

Слідчі Білоцерківського райуправління поліції Київщини за фактом ДТП розпочали досудове розслідування (ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України).