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На Київщині водій Dodge збив чоловіка та жінку на пішохідному переході: постраждалих госпіталізували

На Київщині водій Dodge збив чоловіка та жінку на пішохідному переході: постраждалих госпіталізували

Київ • УНН

 • 20304 перегляди

У Білій Церкві Київської області водій автомобіля Dodge збив чоловіка та жінку, які переходили дорогу на нерегульованому пішохідному переході, внаслідок чого вони були госпіталізовані з тілесними ушкодженнями та розпочато кримінальне розслідування.

У центрі міста Біла Церква, що на Київщині, водій "Dodge" скоїв наїзд на чоловіка та жінку, які перетинали проїжджу частину по нерегульованому пішохідному переході, передає УНН із посиланням на поліцію Київщини.

Деталі

За даними правоохоронців, ДТП сталась 4 травня.

Обох травмованих ушпиталили до лікарні з саднами та переломами.

Слідчі Білоцерківського райуправління поліції Київщини за фактом ДТП розпочали досудове розслідування (ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України).

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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