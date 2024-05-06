На Киевщине водитель Dodge сбил мужчину и женщину на пешеходном переходе: пострадавших госпитализировали

Тела трех пропавших иностранных серферов, с пулями в головах, найдены в мексиканском колодце

Трое иностранных серферов, двое австралийцев и один американец, были найдены мертвыми с пулями в голове в колодце в Мексике после того, как пропали без вести неделей ранее.