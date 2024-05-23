Украине как никогда нужны иностранные инвесторы. Достаточно ли мы делаем?

После вторжения россии в Украину наша экономика сильно пострадала. Для экономического восстановления и развития страны прямые иностранные инвестиции будут ключевыми. Однако, иностранные инвесторы не спешат заходить в Украину. Их останавливает не только война, но и риски, связанные с коррупцией и незащищенностью их средств. УНН попытался разобраться, почему так происходит.

Полномасштабная война с россией, которая длится уже более двух лет, наносит непоправимый вред Украине - на фронте гибнут лучшие из нас, из страны, убегая от оккупантов, выехали миллионы украинцев, ежедневно обстрелами уничтожаются дома, инфраструктура, предприятия. Международные эксперты подсчитали, что только на восстановление и реконструкцию Украине понадобится почти полтриллиона долларов.

Власти следует уже сейчас активно поощрять иностранных инвесторов вкладывать средства в украинский бизнес, а следовательно и развитие экономики Украины.

Желание иностранного инвестора вкладывать свои средства базируется на балансе рисков и возможной прибыли. Однако из-за войны риски в Украине слишком высоки, в то время как падение экономики, массовая миграция и другие факторы не способствуют прогнозированию больших доходов в среднесрочной перспективе. Кроме того, иностранный инвестор хочет быть уверенным, что вкладывая свои деньги в украинский бизнес он будет помогать его развивать, а не столкнется с очередным мошенником или коррупционером, который мечтает набить собственные карманы.

Это не значит, что от Украины отвернулись все инвесторы и наша экономика обречена. Даже в нынешних условиях сюда заходят иностранные инвестиции, а власть продолжает искать новые пути развития.

В частности, в апреле Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль посетил США, где вместе со спецпредставителем США по вопросам экономического восстановления Украины Пенни Прицкер встретился с американским бизнесом.

"Главная тема - это привлечение американских компаний и инвестиций в Украину. Мы хотим, чтобы США были одним из наших ключевых партнеров не только в оборонной сфере, но также и в экономической. Есть много перспективных проектов. Экспортно-импортный банк США предоставляет 3 млрд долларов для финансирования контрактов и проектов в Украине. Рассказал о наиболее перспективных сферах: энергетика, аграрная отрасль, ОПК, добыча и переработка критического сырья, а также ІТ", - сообщил премьер на своей странице в Facebook.

Конечно, каждый раз на переговорах, во время которых речь идет о выделении средств, партнеры требуют от Киева реальных действий в борьбе с коррупцией, а также гарантий защиты инвестиций от разного рода посягательств нечестных предпринимателей. Украинское правительство попыталось найти выход и вместе с партнерами из США создало наблюдательный совет для правительственного офиса по привлечению и поддержке инвестиций Ukraine Invest, куда вошли представители американских компаний.

"Это позволит улучшить наше сотрудничество, привлечь новые американские инвестиции на наш рынок и будет способствовать операционной работе американских компаний в Украине на ежедневной основе", - уверен Шмыгаль.

После поездки премьера в Америку, Киев посетил госсекретарь США Энтони Блинкен. Во время его встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским, кроме важнейшего вопроса гарантий безопасности и пакета помощи на сумму 2 млрд долл., речь шла также о привлечении инвестиций. Стороны обсуждали как риски, так и механизмы защиты инвестиций в Украине.

Скорее всего, Главе государства удалось убедить Блинкена в надежности американо-украинского делового партнерства. После встречи стало известно, что США ускорят привлечение частных инвестиций в украинскую экономику.

"Экономической трансформацией в Украине в конечном итоге будет руководить частный сектор. Поэтому мы ускоряем наши усилия, чтобы помочь Украине привлечь больше частных инвестиций, особенно в такие динамичные отрасли, как технологии, энергетика, сельское хозяйство, оборона", - процитировала госсекретаря США Прицкер в соцсети Х.

Это импульс, который Украина должна использовать. Повышение доверия инвесторов является жизненно важным для увеличения внутренних инвестиций. Однако в Украине до сих пор есть случаи, которые демонстрируют, что иностранные инвесторы все еще сталкиваются со значительными проблемами, инвестируя в страну.

Например, история инвестора из Канады - компании TIU. В 2017 году канадцы построили солнечную электростанцию в Никополе. Компания инвестировала в проект 60 миллионов долларов, что стало крупнейшей иностранной инвестицией для этого региона.

Однако в марте 2020 года, по словам директора TIU Влада Лизунова, станцию незаконно отключил от энергосети Никопольский завод ферросплавов, принадлежащий украинскому олигарху Игорю Коломойскому, а также бизнесменам Геннадию Боголюбову и Виктору Пинчуку. Станцию отключили якобы по предложению ремонта и замены линий электропередач, которую завод должен был осуществить.

Канадцы заявили, что на них давят и совершают рейдерское нападение. Когда станция некоторое время была обесточена, а убытки начали исчисляться миллионами гривен, TIU поступило предложение: продать объект за копейки.

Канадская компания отказалась и обратилась в суд. Инвесторы в Украине проиграли суд первой инстанции, но компания не сдается и готова при необходимости дойти до Верховного Суда, хотя, по словам Лизунова, "в судах Украины трудно найти справедливость".

Еще одним ярким примером проблем и мошенничества, с которыми столкнулись иностранные инвесторы в Украине является кейс Ирины Новицкой, которая в течение 15 лет привлекала инвестиции в строительство. По данным СМИ, не менее половины всех денег, а это миллионы долларов, Новицкая присвоила с помощью группы компаний и карманных инвестфондов, связанных с ООО "ГАЛУА ИНВЕСТ", и пользуясь слабостью системы. Начиная с 2006 года только один инвестиционный фонд GILLETT HOLDINGS LIMITED с Кипра перечислил "ГАЛУА ИНВЕСТ" более 70 млн долл., из которых почти половина были банально украдены. Правоохранители расследуют эти факты по статье мошенничество.

Среди более "свежих" примеров - зерновой терминал "Олимпийский" в Одессе, который является одним из ключевых участников обеспечения работы "зернового коридора".

Конфликт длится уже несколько лет и связан с тем, что компания бизнесменов Сергея Грозы и Владимира Науменко GNT Group присвоила 95 миллионов долларов двух американских инвестиционных фондов, выделенных на формирование в Украине цивилизованного рынка зерна и строительство соответствующей инфраструктуры.

Кроме того, по данным правоохранителей, Гроза и Науменко вели бизнес с подсанкционной компанией "Агирос", которая принадлежит известному контрабандисту Вадиму Альперину, который находится под санкциями с 2021 года, согласно решению СНБО и указу Президента.

GNT Group также подозревают в сером экспорте и растрате запасов зерна, которое хранилось на терминале "Олимпикс". Высокий суд Англии и Уэльса 8 февраля подтвердил всемирный арест активов (Worldwide Freezing Order, WFO) одесских бизнесменов Сергея Грозы и Владимира Науменко. В решении арбитража, по данным Bloomberg, указано, что очень вероятно, что "зерно покинуло терминал на судах, которые были связаны с компанией GNT Europe".

Недавно журналисты также узнали, что GNT Group имеет связи с россией. В частности, один из директоров швейцарской компании GNT Europe SA Михаил Ипатов также является управляющим партнером онлайн-школы Algorithmics Central Europe. Эта онлайн школа программирования считается ведущей в россии.

По данным следствия, российская "Алгоритмика" связана с олигархом и миллиардером Владимиром Потаниным, который очень близок к президенту россии владимиру путину. Его компания Winter Capital ранее инвестировала в эту школу 10 миллионов долларов.

Защита жизненно важных активов от организованной преступности, укрепление верховенства права и укрепление государственно-частного партнерства будут фундаментальными шагами для того, чтобы иностранные инвесторы снова чувствовали себя комфортно и безопасно, инвестируя в Украину. Мы должны действовать сейчас, чтобы обеспечить лучшее будущее для нашей страны.