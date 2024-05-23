Коррупционер высшего сорта: эксперт о планах Гетманцева разрешить бронирование «клуба белого бизнеса»

Планы главы налогового комитета Рады Даниила Гетманцева о предоставлении возможности бронирования членам "клуба белого бизнеса" свидетельствует о том, что Гетманцев "коррупционер высшего сорта". Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН высказал глава Движения #ЅаѵеФОП Сергей Доротич.

Детали

Ранее глава налогового комитета Рады Даниил Гетманцев сообщил, что планирует включить в свой законопроект о "клубе белого бизнеса" норму, которая даст возможность налоговикам решать, кому из предпринимателей разрешать бронировать своих работников.

"Это ярко свидетельствует о том, что Гетманцев - коррупционер высшего сорта. Во-первых я категорически против того, чтобы создавались какие-то клубы белого или серого бизнеса властью. Все что создает власть, это все связано с властью и имеет коррупционный хлеб. Потому что, если власть создает какие-то клубы - это неестественно", - пояснил Доротич.

По его словам, в европейских государствах могут создаваться клубы, ассоциации, объединения разного рода, но это должен организовывать бизнес самостоятельно и на общественных началах выстроить некую структуру с собственными правилами.

А когда это под эгидой или под руководством фактически Гетманцева - понятно, что это будет создан клуб приближенных к нему предпринимателей, которых он будет "обилечивать" тем или иным способом, или давать преференции тем или иным способом. Мы же с вами реалисты, живем в Украине и понимаем, что для него будут или определенные товары, если не бесплатно, то с невероятной скидкой. Или определенные услуги. Или будет даваться ежемесячная или ежедневная взятка, в том числе за эти бронирования - подчеркнул Доротич.

В то же время, по его словам, весь бизнес до решения суда, который устанавливает факт нарушений и признает вину предпринимателя, является белым. А пока решения суда нет - бизнес является белым. "Тогда в этот клуб должны зайти все", - добавил Доротич.

Он не исключает, что Гетманцев будет получать взятки за то, чтобы предприниматели могли бронировать своих сотрудников.

Я знаю, что сейчас уже существует определенный платеж за каждого - 10 тыс. грн ежемесячно за работника вносишь в ТЦК районное, и у тебя они забронированы. Работает 40 мужчин - занеси 400 тыс. грн и все. И когда тебя задерживают - ты говоришь, с какого ты предприятия и тебя отпускают. И эти факты, которые есть, о которых мы знаем. Вот у него будет такое бронирование? Сколько будут заносить Гетманцеву? Пусть тогда он озвучит ценник и мы будем понимать - спросил Доротич.

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