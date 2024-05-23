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Корупціонер найвищого ґатунку: експерт про плани Гетманцева дозволити бронювання "клубу білого бізнесу"

Корупціонер найвищого ґатунку: експерт про плани Гетманцева дозволити бронювання "клубу білого бізнесу"

Київ • УНН

 • 130729 перегляди

Данило Гетманцев планує включити у свій законопроєкт про "клуб білого бізнесу" норму, яка дасть можливість податківцям вирішувати, кому з підприємців дозволяти бронювати своїх працівників.

Плани голови податкового комітету Ради Данила Гетманцева  щодо надання можливості бронювання членам "клубі білого бізнесу" свідчить про те, що Гетманцев "корупціонер найвищого ґатунку". Таку думку в ексклюзивному коментарі УНН висловив голова Руху #SaveФОП Сергій Доротич.

Деталі

Раніше голова податкового комітету Ради Данило Гетманцев повідомив, що планує включити у свій законопроєкт про "клуб білого бізнесу" норму, яка дасть можливість податківцям вирішувати, кому з підприємців дозволяти бронювати своїх працівників.

"Це яскраво свідчить про те, що Гетманцев – корупціонер найвищого ґатунку. По перше я категорично проти того, щоб створювалися якісь клуби білого чи сірого бізнесу владою. Все що створює влада, це все пов’язано з владою і має корупційний хліб. Тому що, якщо влада створює якісь клуби – це неприродно", - пояснив Доротич.

За його словами, в європейських державах можуть створюватися клуби, асоціації, об’єднання різного роду, але це повинен організовувати бізнес самостійно і на громадських засадах вибудувати якусь структуру з власними правилами.

А коли це під егідою чи під керівництвом фактично Гетманцева – зрозуміло, що це буде створений клуб наближених до нього підприємців, яких він буде "обілечувати" у той чи інший спосіб, чи давати преференції в той, чи інший спосіб. Ми ж з вами реалісти, живемо в Україні і розуміємо, що для нього будуть або певні товари, якщо не безкоштовно, то з неймовірною знижкою. Або певні послуги. Або буде даватися щомісячний чи щоденний хабар, в тому числі за оці бронювання

- підкреслив Доротич.

Водночас, за його словами,  весь бізнес до рішення суду, який встановлює факт порушень і визнає вину підприємця, є білим. А  поки рішення суду немає – бізнес є білим. "Тоді в цей клуб мають зайти всі", - додав Доротич.

Він не виключає, що Гетманцев отримуватиме хабарі за те, щоб підприємці могли бронювати своїх співробітників.

Я знаю, що зараз уже існує певний платіж за кожного – 10 тис. грн щомісяця за працівника вносиш в ТЦК районне, і в тебе вони заброньовані. Працює 40 чоловіків – занеси 400 тис. грн і все. І коли тебе затримують – ти говориш, з якого ти підприємства і тебе відпускають. І ці факти, які є, про які ми знаємо. Оце в нього буде таке бронювання? Скільки будуть заносити Гетманцеву? Хай тоді він озвучить цінник і ми будемо розуміти

- запитав Доротич.

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