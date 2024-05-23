Корупціонер найвищого ґатунку: експерт про плани Гетманцева дозволити бронювання "клубу білого бізнесу"

Плани голови податкового комітету Ради Данила Гетманцева щодо надання можливості бронювання членам "клубі білого бізнесу" свідчить про те, що Гетманцев "корупціонер найвищого ґатунку". Таку думку в ексклюзивному коментарі УНН висловив голова Руху #SaveФОП Сергій Доротич.

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Раніше голова податкового комітету Ради Данило Гетманцев повідомив, що планує включити у свій законопроєкт про "клуб білого бізнесу" норму, яка дасть можливість податківцям вирішувати, кому з підприємців дозволяти бронювати своїх працівників.

"Це яскраво свідчить про те, що Гетманцев – корупціонер найвищого ґатунку. По перше я категорично проти того, щоб створювалися якісь клуби білого чи сірого бізнесу владою. Все що створює влада, це все пов’язано з владою і має корупційний хліб. Тому що, якщо влада створює якісь клуби – це неприродно", - пояснив Доротич.

За його словами, в європейських державах можуть створюватися клуби, асоціації, об’єднання різного роду, але це повинен організовувати бізнес самостійно і на громадських засадах вибудувати якусь структуру з власними правилами.

А коли це під егідою чи під керівництвом фактично Гетманцева – зрозуміло, що це буде створений клуб наближених до нього підприємців, яких він буде "обілечувати" у той чи інший спосіб, чи давати преференції в той, чи інший спосіб. Ми ж з вами реалісти, живемо в Україні і розуміємо, що для нього будуть або певні товари, якщо не безкоштовно, то з неймовірною знижкою. Або певні послуги. Або буде даватися щомісячний чи щоденний хабар, в тому числі за оці бронювання - підкреслив Доротич.

Водночас, за його словами, весь бізнес до рішення суду, який встановлює факт порушень і визнає вину підприємця, є білим. А поки рішення суду немає – бізнес є білим. "Тоді в цей клуб мають зайти всі", - додав Доротич.

Він не виключає, що Гетманцев отримуватиме хабарі за те, щоб підприємці могли бронювати своїх співробітників.

Я знаю, що зараз уже існує певний платіж за кожного – 10 тис. грн щомісяця за працівника вносиш в ТЦК районне, і в тебе вони заброньовані. Працює 40 чоловіків – занеси 400 тис. грн і все. І коли тебе затримують – ти говориш, з якого ти підприємства і тебе відпускають. І ці факти, які є, про які ми знаємо. Оце в нього буде таке бронювання? Скільки будуть заносити Гетманцеву? Хай тоді він озвучить цінник і ми будемо розуміти - запитав Доротич.

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