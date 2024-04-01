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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Не Княжицким единым. Как соцсети забыли о главном помощнике Сивковича
  •  21110 просмотра

Не Княжицким единым. Как соцсети забыли о главном помощнике Сивковича

Эксклюзив
Мы получаем сигналы о попытках давления на новых поставщиков продуктов питания для ВСУ - представитель ГОТ Аким Коваленко
  •  63829 просмотра

Мы получаем сигналы о попытках давления на новых поставщиков продуктов питания для ВСУ - представитель ГОТ Аким Коваленко

Эксклюзив
Поставка происходит по плану: в ГОТ рассказали об обеспечении ВСУ продуктами питания по новым контрактам
  •  119845 просмотра

Поставка происходит по плану: в ГОТ рассказали об обеспечении ВСУ продуктами питания по новым контрактам

Эксклюзив
В Сумской ОВА рассказали о ходе эвакуации из пограничья
  •  103672 просмотра

В Сумской ОВА рассказали о ходе эвакуации из пограничья

Эксклюзив
МОУ в 2022-2023 годах заключило контракты на закупку вооружения с более 130 контрагентами
29 марта 2024, 13:12  •  227052 просмотра

МОУ в 2022-2023 годах заключило контракты на закупку вооружения с более 130 контрагентами

Эксклюзив
В Минздраве сообщили, когда закончится эпидсезон гриппа, ОРВИ и COVID-19
29 марта 2024, 11:55  •  191936 просмотра

В Минздраве сообщили, когда закончится эпидсезон гриппа, ОРВИ и COVID-19

Эксклюзив
Кузин объяснил, какие вопросы нужно урегулировать для реализации лекарств с каннабисом
29 марта 2024, 11:00  •  191231 просмотра

Кузин объяснил, какие вопросы нужно урегулировать для реализации лекарств с каннабисом

Эксклюзив
Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать
28 марта 2024, 13:27  •  408563 просмотра

Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать

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МОУ в начале полномасштабной войны приходилось привлекать фирмы-посредники для закупки боеприпасов за рубежом - эксперт
28 марта 2024, 12:43  •  140232 просмотра

МОУ в начале полномасштабной войны приходилось привлекать фирмы-посредники для закупки боеприпасов за рубежом - эксперт

Враг начал оснащать свои беспилотники, которыми атакует Украину, более эффективной системой GPS - КНИИСЭ
28 марта 2024, 11:14  •  136409 просмотра

Враг начал оснащать свои беспилотники, которыми атакует Украину, более эффективной системой GPS - КНИИСЭ

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«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает

«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает
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21 марта 2024, 11:56  •  736407 просмотра
Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?

Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?

21 марта 2024, 08:07  •  680863 просмотра

Не Княжицким единым. Как соцсети забыли о главном помощнике Сивковича

Бывший помощник агента фсб Даниил Гетманцев сейчас является не просто народным депутатом от партии главы государства Владимира Зеленского "Слуга народа", он еще и руководит одним из важнейших комитетов Верховной Рады.

Война •   •  21110 просмотра
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Не Княжицким единым. Как соцсети забыли о главном помощнике Сивковича

На Буковине депутата заподозрили в совершении смертельного ДТП в нетрезвом состоянии

Депутата Сокирянского городского совета подозревают в совершении смертельного дорожно-транспортного происшествия во время управления автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, что привело к гибели пешехода.

Криминал и ЧП •   •  3909 просмотра
На Буковине депутата заподозрили в совершении смертельного ДТП в нетрезвом состоянии

Германия стала крупнейшей страной ЕС, которая легализовала потребление каннабиса

Германия становится крупнейшей страной ЕС, которая легализовала потребление каннабиса, разрешив хранение до 25 граммов и домашнее выращивание до 50 граммов и трех растений на взрослого человека, в то время как распространение остается незаконным.

Новости Мира •   •  4719 просмотра
Германия стала крупнейшей страной ЕС, которая легализовала потребление каннабиса

На Кировоградщине мужчина отобрал оружие у полицейского и выстрелил себе в голову: открыто уголовное производство

В Светловодске Кировоградской области мужчина выхватил у полицейского автомат и выстрелил себе в голову, покончив жизнь самоубийством.

Криминал и ЧП •   •  4840 просмотра
На Кировоградщине мужчина отобрал оружие у полицейского и выстрелил себе в голову: открыто уголовное производство

В Ахтырском районе на Сумщине произошла аварийная утечка нефти

Аварийная утечка нефтяной смеси произошла из нефтепровода вблизи села Победа Ахтырского района Сумской области, в результате чего был загрязнен земельный участок площадью 98 кв. м.

Криминал и ЧП •   •  4365 просмотра
В Ахтырском районе на Сумщине произошла аварийная утечка нефти

Над российскими позициями под Бахмутом подняли украинский флаг

Украинские пограничники подняли украинский флаг над позициями вблизи оккупированных россией территорий между селами Курдюмовка и Озеряновка вблизи Бахмута, несмотря на присутствие российских войск в этом районе.

Война •   •  9291 просмотра
Над российскими позициями под Бахмутом подняли украинский флаг

Румыния и Болгария частично присоединились к Шенгенской зоне: проверки на сухопутных границах остаются

Румыния и Болгария частично присоединились к Шенгенской зоне для воздушных и морских путешествий, что позволяет свободное передвижение без проверки документов, но наземный пограничный контроль сохраняется из-за противодействия Австрии по миграционным соображениям.

Новости Мира •   •  8631 просмотра
Румыния и Болгария частично присоединились к Шенгенской зоне: проверки на сухопутных границах остаются

россия за криптовалюту покупает товары двойного назначения, которые использует для производства оружия - WSJ

россия использует криптовалюты, такие как Tether, для обхода западных санкций и покупки товаров двойного назначения, которые импортируются и используются для производства оружия для нападения на Украину.

Война •   •  11054 просмотра
россия за криптовалюту покупает товары двойного назначения, которые использует для производства оружия - WSJ

Украина испытывает комплексную систему радиоэлектронной борьбы для противодействия российским беспилотникам - Зеленский

Украина тестирует интегрированную систему управления радиоэлектронной борьбой для защиты солдат и техники от российских беспилотников на определенных участках фронта, с планами масштабировать ее по всему фронту.

Война •   •  9930 просмотра
Украина испытывает комплексную систему радиоэлектронной борьбы для противодействия российским беспилотникам - Зеленский

После инцидента с военным Укрзалізниця планирует обновить правила перевозки животных - UAnimals

Укрзалізниця и UAnimals планируют обновить устаревшие правила перевозки животных в поездах после того, как боец Нацгвардии был вынужден стоять в тамбуре со своим служебным лабрадором из-за его больших размеров.

Общество •   •  8604 просмотра
После инцидента с военным Укрзалізниця планирует обновить правила перевозки животных - UAnimals