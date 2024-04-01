Не Княжицким единым. Как соцсети забыли о главном помощнике Сивковича

Последние несколько дней украинцы обсуждают очередной зашквар очередного депутата партии экс-президента Петра Порошенко "Европейская солидарность". На этот раз речь идет о Николае Княжицком и его встрече с агентом фсб Владимиром Сивковичем во время войны. Однако, за громким скандалом все забыли, что сеть агентов российского приспешника очень разветвленная. Одной из жемчужин в этом ожерелье вероятных предателей является бывший его помощник, а ныне председатель парламентского комитета по вопросам финансовой, налоговой и таможенной деятельности Даниил Гетманцев, передает УНН.

После того, как в Telegram-каналах появились сообщения с фотодоказательствами того, что Княжицкий за границей встречался с подозреваемым в государственной измене агентом фсб Сивковичем, политики и эксперты заговорили о необходимости исключения депутата из фракции "ЕС" и проведения расследования правоохранителями.

В то же время все почему-то забывают о том, что бывший помощник агента фсб Даниил Гетманцев сейчас является не просто народным депутатом от партии главы государства Владимира Зеленского "Слуга народа", он еще и руководит одним из важнейших комитетов Верховной Рады. О его влиянии на Государственную налоговую службу уже даже ходят легенды и не зря сами же налоговики называют его "серым кардиналом".

Должность Гетманцева позволяет ему формировать налоговую политику в государстве. Однако многие его инициативы выглядят не просто сомнительными, а как утверждают эксперты и предприниматели, угрожают экономике Украины и ее национальной безопасности.

В частности, волонтер, основательница креативного агентства ARENA CS, член Борда Young Business Club Яна Матвийчук в интервью УНН заявила, что налоговая политика Гетманцева разрушает экономику Украины.

"Современная налоговая политика Гетманцева заведет весь малый бизнес в Украине в пропасть", - сказала она.

Планомерное и системное уничтожение бизнеса в Украине в первую очередь играет на руку российскому врагу, ведь меньше предпринимателей - меньше налогов, меньше помощи ВСУ. Но действительно ли российский враг для Гетманцева является врагом?

По словам Матвийчук, бизнесу сложно доверять человеку, который 8 лет был помощником агента фсб Сивковича, который сейчас скрывается в России. "Разве Гетманцев не знал о связях Сивковича с фсб? Не верю. За 8 лет даже самый невнимательный человек что-то бы заподозрил", - отметила Матвийчук.

Однако не только у нее есть вопросы к деятельности Гетманцева. В частности, журналисты предполагают, что тесная связь главы налогового комитета с Сивковичем до сих пор сохраняется и Гетманцев может до сих пор служить бывшему шефу.

Политический эксперт Петр Олещук в комментарии УНН отметил, что правоохранители должны проверить связи Гетманцева и Сивковича.

"Конечно, должны проверять всех, у кого есть сомнительные связи. Все они должны быть объектом внимания со стороны СБУ и других правоохранительных органов", - сказал он.

Правозащитник Дмитрий Павличенко в комментарии УНН подчеркнул, что правоохранители должны проверять всех возможных коллаборационистов, однако сейчас, по его словам, у силовиков слишком много работы для того, чтобы реагировать еще и на сообщения в СМИ.

Он посоветовал обращаться в СБУ непосредственно с заявлениями о преступлении. "Видите ли сейчас всплыло много коллаборантов - и у силовых структур много работы. Если у вас есть доказательства - обращайтесь, я вам даже помогу составить заявление об уголовном правонарушении", - отметил он.

Не секрет, что народные депутаты имеют доступ к государственной тайне и данным, которые очень интересны врагу, особенно во время войны, а потому иметь среди агентов парламентариев - мечта всех шпионов.