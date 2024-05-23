В Харькове из-за атаки рф уже 5 пострадавших, в Золочеве - еще двое

Российские войска нанесли многочисленные удары по городам Харьков и Золочев в Харьковской области, ранив по меньшей мере 7 мирных жителей и попав в гражданскую инфраструктуру, сообщил в четверг глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.

Оккупанты нанесли около 10 ударов по Харькову! По предварительным данным, пять гражданских людей пострадали. Как всегда, исключительно гражданская инфраструктура - написал Синегубов в Telegram.

Также, по его словам, оккупанты ударили по Золочеву, по меньшей мере двое пострадавших.

В Харькове прогремело около десяти взрывов