У Харкові через атаку рф вже 5 постраждалих, у Золочеві - ще двоє
Київ • УНН
Російські війська завдали численних ударів по українських містах Харків і Золочів, поранивши щонайменше 7 мирних жителів і пошкодивши цивільну інфраструктуру.
Російські війська завдали численних ударів по містах Харків і Золочів у Харківській області, поранивши щонайменше 7 мирних жителів і поціливши у цивільну інфраструктуру, повідомив у четвер голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.
Окупанти завдали близько 10 ударів по Харкову! За попередніми даними, п'ять цивільних людей постраждали. Як завжди, виключно цивільна інфраструктура
Також, з його слів, окупанти вдарили по Золочеву, щонайменше двоє постраждалих.
У Харкові пролунало близько десяти вибухів23.05.24, 10:56 • 107914 переглядiв