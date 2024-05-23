У Харкові через атаку рф вже 5 постраждалих, у Золочеві - ще двоє

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Київ • УНН

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Російські війська завдали численних ударів по українських містах Харків і Золочів, поранивши щонайменше 7 мирних жителів і пошкодивши цивільну інфраструктуру.

Російські війська завдали численних ударів по містах Харків і Золочів у Харківській області, поранивши щонайменше 7 мирних жителів і поціливши у цивільну інфраструктуру, повідомив у четвер голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.

Окупанти завдали близько 10 ударів по Харкову! За попередніми даними, п'ять цивільних людей постраждали. Як завжди, виключно цивільна інфраструктура

- написав Синєгубов у Telegram.

Також, з його слів, окупанти вдарили по Золочеву, щонайменше двоє постраждалих.

У Харкові пролунало близько десяти вибухів23.05.24, 10:56 • 107914 переглядiв

Юлія Шрамко

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