У Харкові пролунало близько десяти вибухів

Близько десяти вибухів пролунало у Харкові, повідомив мер міста ігор Терехов у четвер, пише УНН.

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"Близько десяти вибухів у місті. Будьте в укриттях!" - написав Терехов у Telegram.

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