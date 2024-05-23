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У Харкові пролунало близько десяти вибухів

У Харкові пролунало близько десяти вибухів

Київ • УНН

 • 107914 перегляди

Близько десяти вибухів пролунало в Харкові, Україна, а мер міста закликав мешканців залишатися в укриттях, оскільки російські війська завдали щонайменше п'ять ударів по місту.

Близько десяти вибухів пролунало у Харкові, повідомив мер міста ігор Терехов у четвер, пише УНН

Деталі

"Близько десяти вибухів у місті. Будьте в укриттях!" - написав Терехов у Telegram.

По Харкову росіяни завдали щонайменше п'ять ударів - ОВА23.05.24, 10:43 • 36433 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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