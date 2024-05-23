В результате ударов рф по Харьковщине еще два человека пострадали в Люботине
Киев • УНН
Еще два человека получили ранения в городе Люботин Харьковской области в результате российских обстрелов.
В Харьковской области из-за сегодняшних вражеских ударов еще два человека пострадали в городе Люботин, сообщил в четверг председатель ОВА Олег Синегубов, передает УНН.
Медики оказали помощь еще двум пострадавшим в результате вражеских обстрелов в Люботине
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