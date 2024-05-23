Внаслідок ударів рф по Харківщині ще двоє людей постраждали у Люботині
Київ • УНН
Ще двоє людей отримали поранення в місті Люботин Харківської області внаслідок російських обстрілів.
У Харківській області через сьогоднішні ворожі удари ще двоє людей постраждали у місті Люботин, повідомив у четвер голова ОВА ОЛег Синєгубов, передає УНН.
Медики надали допомогу ще двом постраждалим внаслідок ворожих обстрілів у Люботині
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Російські війська завдали численних ударів по містах Харків і Золочів у Харківській області, поранивши щонайменше 7 мирних жителів і поціливши у цивільну інфраструктуру.