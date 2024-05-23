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Внаслідок ударів рф по Харківщині ще двоє людей постраждали у Люботині

Внаслідок ударів рф по Харківщині ще двоє людей постраждали у Люботині

Київ • УНН

 • 45701 перегляди

Ще двоє людей отримали поранення в місті Люботин Харківської області внаслідок російських обстрілів.

У Харківській області через сьогоднішні ворожі удари ще двоє людей постраждали у місті Люботин, повідомив у четвер голова ОВА ОЛег Синєгубов, передає УНН

Медики надали допомогу ще двом постраждалим внаслідок ворожих обстрілів у Люботині

- написав Синєгубов у Telegram.

Доповнення 

Російські війська завдали численних ударів по містах Харків і Золочів у Харківській області, поранивши щонайменше 7 мирних жителів і поціливши у цивільну інфраструктуру. 

Тетяна Краєвська

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