Франция успешно испытала модернизированную ракету, которая может нести ядерный заряд

Первый испытательный запуск модернизированной ракеты ASMPA-R, которая способна нести ядерную боеголовку, провела Франция 22 мая. Об этом сообщил министр обороны страны Себастьян Лекорню, пишет УНН.

Детали

"Операция Durandal: самолет Rafale ВВС стратегического назначения только что успешно провел первый летный испытательный пуск обновленной сверхзвуковой ядерной ракеты ASMPA без бортовой полезной нагрузки. Эта операция, которая планировалась в течение длительного времени, реализует амбиции, предусмотренные законом о военном программировании нашего ядерного сдерживания, демонстрируя совершенство и оперативную надежность. Поздравляем все силы, команды министерства и промышленных партнеров, привлеченных к операции", - написал Лекорню на своей странице в соцсети Х.

Во французском минобороны отметили, что "ракета, без боевой нагрузки, была выпущена самолетом Rafale B стратегических ВВС в конце полета, характерного для ядерного рейда".