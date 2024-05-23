Франция успешно испытала модернизированную ракету, которая может нести ядерный заряд

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Коррупционер высшего сорта: эксперт о планах Гетманцева разрешить бронирование «клуба белого бизнеса»
  •  60146 просмотра

Коррупционер высшего сорта: эксперт о планах Гетманцева разрешить бронирование «клуба белого бизнеса»

Эксклюзив
В МОН сообщили, когда в школах появятся учебники по истории с разделом о войне рф против Украины
  •  134447 просмотра

В МОН сообщили, когда в школах появятся учебники по истории с разделом о войне рф против Украины

Эксклюзив
Воины АТО прокомментировали угрозы НАБУ и САП арестовать их земли: "Пусть едут к нам на фронт"
22 мая 2024, 09:04  •  136182 просмотра

Воины АТО прокомментировали угрозы НАБУ и САП арестовать их земли: "Пусть едут к нам на фронт"

Эксклюзив
Поддельные мировые бренды и сахарная пудра: как в Украине через популярные маркетплейс продаются сомнительные БАДы
22 мая 2024, 08:20  •  133313 просмотра

Поддельные мировые бренды и сахарная пудра: как в Украине через популярные маркетплейс продаются сомнительные БАДы

Эксклюзив
Идея Гетманцева о бронировании для участников "клуба белого бизнеса" является попыткой разделить бизнес на кластеры - эксперт
22 мая 2024, 08:18  •  114288 просмотра

Идея Гетманцева о бронировании для участников "клуба белого бизнеса" является попыткой разделить бизнес на кластеры - эксперт

Эксклюзив
В нацпарке "Тузловские лиманы" выявлено массовое браконьерство
21 мая 2024, 11:44  •  120876 просмотра

В нацпарке "Тузловские лиманы" выявлено массовое браконьерство

Эксклюзив
Представитель Ассоциации перевозчиков о ситуации с бронированием дальнобойщиков: большая часть перевозок не осуществляется, водители ожидают реакцию правительства
21 мая 2024, 11:39  •  117180 просмотра

Представитель Ассоциации перевозчиков о ситуации с бронированием дальнобойщиков: большая часть перевозок не осуществляется, водители ожидают реакцию правительства

Эксклюзив
В Киеве есть дефицит водителей общественного транспорта, под угрозой и частные транспортные предприятия
21 мая 2024, 09:10  •  120544 просмотра

В Киеве есть дефицит водителей общественного транспорта, под угрозой и частные транспортные предприятия

Эксклюзив
В Украине до сих пор есть чиновники, которые ведут диверсионную политику, в частности в налоговой - эксперт
21 мая 2024, 07:29  •  113868 просмотра

В Украине до сих пор есть чиновники, которые ведут диверсионную политику, в частности в налоговой - эксперт

Эксклюзив
Дело НАБУ против Сольского начало трещать по швам: АТОшники опровергали версию детективов
21 мая 2024, 05:34  •  104816 просмотра

Дело НАБУ против Сольского начало трещать по швам: АТОшники опровергали версию детективов

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20 мая 2024, 08:03  •  260579 просмотра
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16 мая 2024, 09:35  •  452728 просмотра

Франция успешно испытала модернизированную ракету, которая может нести ядерный заряд

Франция успешно провела первый испытательный запуск модернизированной сверхзвуковой ядерной ракеты ASMPA-R с самолета стратегических ВВС Rafale, продемонстрировав оперативную надежность своих сил ядерного сдерживания.

Новости Мира •   •  6963 просмотра
Франция успешно испытала модернизированную ракету, которая может нести ядерный заряд

В результате ударов рф по Харьковщине еще два человека пострадали в Люботине

Еще два человека получили ранения в городе Люботин Харьковской области в результате российских обстрелов.

Война •   •  8678 просмотра
В результате ударов рф по Харьковщине еще два человека пострадали в Люботине

ГУР известно о бункерах путина, информация о них постоянно обновляется - Юсов

Главному управлению разведки Министерства обороны Украины известны места расположения и количество бункеров российского диктатора путина, причем эта информация постоянно обновляется.

Война •   •  20004 просмотра
ГУР известно о бункерах путина, информация о них постоянно обновляется - Юсов

На фронте с начала суток состоялось 28 боевых столкновений: бои продолжаются в районе Крынок вблизи Клещеевки - Генштаб

С начала суток на фронте зафиксировано 28 боевых столкновений, бои продолжаются, в частности, в районе Крынок Харьковской области и вблизи Клищеевки Донецкой области.

Война •   •  18520 просмотра
На фронте с начала суток состоялось 28 боевых столкновений: бои продолжаются в районе Крынок вблизи Клещеевки - Генштаб

Враг будет и дальше использовать тему сбития самолета для проведения ИПСО и давления внутри страны: Юсов о расследовании падения сбитого Ил-76

Враг и в дальнейшем будет использовать тему сбития российского самолета Ил-76 для дезинформации и давления внутри Украины, а также для дискредитации страны за рубежом, несмотря на отсутствие прогресса в расследовании из-за блокирования Россией призыва Украины к международному расследованию.

Война •   •  18783 просмотра
Враг будет и дальше использовать тему сбития самолета для проведения ИПСО и давления внутри страны: Юсов о расследовании падения сбитого Ил-76

В Харькове из-за атаки рф уже 5 пострадавших, в Золочеве - еще двое

Российские войска нанесли многочисленные удары по украинским городам Харьков и Золочев, ранив по меньшей мере 7 мирных жителей и повредив гражданскую инфраструктуру.

Война •   •  15928 просмотра
В Харькове из-за атаки рф уже 5 пострадавших, в Золочеве - еще двое

ГСЧС показали, как обезвредили «Точку-У» и снаряды РСЗО «Град» на Киевщине

Саперы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям изъяли остатки тактической ракеты «Точка-У» и три снаряда системы залпового огня «Град» в Бучанском районе Киевской области.

Общество •   •  16902 просмотра
ГСЧС показали, как обезвредили «Точку-У» и снаряды РСЗО «Град» на Киевщине

В Харькове прогремело около десяти взрывов

Около десяти взрывов прозвучало в Харькове, Украина, а мэр города призвал жителей оставаться в укрытиях, поскольку российские войска нанесли по меньшей мере пять ударов по городу.

Война •   •  59945 просмотра
В Харькове прогремело около десяти взрывов

Буданов регулярно участвует в операциях ГУР - Юсов

Кирилл Буданов, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины, регулярно участвует в операциях ГУР МО Украины и непосредственно приобщается к мероприятиям, проводимым вблизи линии фронта, поднимая боевой дух бойцов.

Война •   •  56172 просмотра
Буданов регулярно участвует в операциях ГУР - Юсов

В Украине применяются ограничения электроснабжения, идет аварийная помощь из ЕС - Минэнерго

Украина ввела ограничения энергоснабжения для потребителей, получая аварийную помощь от ЕС, а на шахте в Донецкой области более 160 рабочих остались под землей из-за обстрелов, которые остановили вентиляционное оборудование.

Общество •   •  51899 просмотра
В Украине применяются ограничения электроснабжения, идет аварийная помощь из ЕС - Минэнерго