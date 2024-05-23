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Франція успішно випробувала модернізовану ракету, яка може нести ядерний заряд

Франція успішно випробувала модернізовану ракету, яка може нести ядерний заряд

Київ • УНН

 • 48407 перегляди

Франція успішно провела перший випробувальний запуск модернізованої надзвукової ядерної ракети ASMPA-R з літака стратегічних ВПС Rafale, продемонструвавши оперативну надійність своїх сил ядерного стримування.

Перший випробувальний запуск модернізованої ракети ASMPA-R, яка здатна нести ядерну боєголовку, провела Франція 22 травня. Про це повідомив міністр оборони країни Себастьян Лекорню, пише УНН.

Деталі

"Операція Durandal: літак Rafale стратегічних повітряних сил щойно успішно провів перший льотний випробувальний пуск оновленої надзвукової ядерної ракети ASMPA без бортового корисного навантаження. Ця операція, яка планувалася протягом тривалого часу, реалізує амбіції, передбачені законом про військове програмування нашого ядерного стримування, демонструючи досконалість і оперативну надійність. Вітаємо всі сили, команди міністерства та промислових партнерів, залучених до операції", - написав Лекорню на своїй сторінці у соцмережі Х.

У французькому міноборони зазначили, що "ракета, без бойового навантаження, була випущена літаком Rafale B стратегічних ВПС наприкінці польоту, характерного для ядерного рейду".

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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