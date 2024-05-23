Курс валют на 23 мая: доллар незначительно вырос в цене, а евро упало

Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне 39,8250 грн/долл., что девальвировало гривну на 2 копейки, сообщает УНН со ссылкой на данные НБУ.

Детали

Официальный курс доллара составляет 39,82 грн/долл. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 43,11 грн/евро, в то время как днем ранее было 43,26 грн/евро.

Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 9:10:

Доллар можно купить за 40,10 грн, а продать за 39,65 в банках. Евро можно купить за 43,60 грн, а продать за 43,00 грн в банках.

В обменниках доллар торгуется по курсу 40,03-40,014 грн, а евро - по 43,45-43,65 грн.

На межбанке курсы составляют соответственно 39,82-39,86 грн/долл. для доллара и 42,16-42,19 грн/евро для евро.

Пышный назвал условия, при которых НБУ и в дальнейшем будет смягчать валютные ограничения