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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Курс валют на 23 мая: доллар незначительно вырос в цене, а евро упало

Курс валют на 23 мая: доллар незначительно вырос в цене, а евро упало

Киев  •  УНН

23 мая 2024, 06:16  •  1509 просмотра

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Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на уровне 39,8250 UAH/USD, девальвировав гривну на 2 копейки, при этом в банках и обменных пунктах доллар стоит около 40 гривен, а евро - около 43 гривен.

Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне 39,8250 грн/долл., что девальвировало гривну на 2 копейки, сообщает УНН со ссылкой на данные НБУ.

Детали

Официальный курс доллара составляет 39,82 грн/долл. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 43,11 грн/евро, в то время как днем ранее было 43,26 грн/евро.

Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 9:10:

  • Доллар можно купить за 40,10 грн, а продать за 39,65 в банках. Евро можно купить за 43,60 грн, а продать за 43,00 грн в банках. 
  • В обменниках доллар торгуется по курсу 40,03-40,014 грн, а евро - по 43,45-43,65 грн. 
  • На межбанке курсы составляют соответственно 39,82-39,86 грн/долл. для доллара и 42,16-42,19 грн/евро для евро.

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Ирина Колесник

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