Курс валют на 23 травня: долар незначно виріс у ціні, а євро впало
Київ • УНН
Національний банк України встановив офіційний курс гривні на рівні 39,8250 UAH/USD, девальвувавши гривню на 2 копійки, при цьому в банках та обмінних пунктах долар коштує близько 40 гривень, а євро - близько 43 гривень.
Національний банк України на сьогодні встановив офіційний курс гривні на рівні 39,8250 грн/дол., що девальвувало гривню на 2 копійки, повідомляє УНН з посиланням на дані НБУ.
Деталі
Офіційний курс долара становить 39,82 грн/дол. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні 43,11 грн/євро, тоді як днем раніше було 43,26 грн/євро.
Згідно із даними на профільних сайтах, станом на 9:10:
- Долар можна купити за 40,10 грн, а продати за 39,65 у банках. Євро можна купити за 43,60 грн, а продати за 43,00 грн у банках.
- В обмінниках долар торгується за курсом 40,03-40,014 грн, а євро - за 43,45-43,65 грн.
- На міжбанку курси становлять відповідно 39,82−39,86 грн/дол. для долара та 42,16-42,19 грн/євро для євро.
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