Курс валют на 22 травня: долар виріс на 14 копійок
Київ • УНН
Національний банк України девальвував гривню на 14 копійок, встановивши офіційний обмінний курс на 22 травня на рівні 39,8052 грн за Долар США.
Національний банк України на сьогодні встановив офіційний курс гривні на рівні - 39,8052грн/дол., що девальвувало гривню на 14 копійок повідомляє УНН з посиланням на НБУ.
Деталі
Офіційний курс долара становить 39,80 грн/дол. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні 43,26 грн/євро.
Згідно із даними на профільних сайтах, станом на 9:10 ранку:
- Долар можна купити за 40,05 грн, а продати за 39,55 у банках.
- Євро можна купити за 43,60 грн, а продати за 42,95 грн у банках.
- В обмінниках долар торгується за курсом 40,00−40,05 грн, а євро — за 43,48−43,65 грн.
- На міжбанку курси становлять відповідно 39,77−39,81 грн/дол. для долара та 42,16−42,18 грн/євро для євро.
Нагадаємо
Понад 57 000 українців отримали понад 11 мільярдів гривень на ремонт і придбання житла в рамках програми "Відновлення", при цьому 2800 сімей вже придбали житло, а з Фонду боротьби з наслідками збройної агресії на продовження програми було виділено 428 мільйонів гривень.