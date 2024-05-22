Курс валют на 22 мая: доллар вырос на 14 копеек

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
В нацпарке "Тузловские лиманы" выявлено массовое браконьерство
  •  113579 просмотра

В нацпарке "Тузловские лиманы" выявлено массовое браконьерство

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Представитель Ассоциации перевозчиков о ситуации с бронированием дальнобойщиков: большая часть перевозок не осуществляется, водители ожидают реакцию правительства
  •  112881 просмотра

Представитель Ассоциации перевозчиков о ситуации с бронированием дальнобойщиков: большая часть перевозок не осуществляется, водители ожидают реакцию правительства

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В Киеве есть дефицит водителей общественного транспорта, под угрозой и частные транспортные предприятия
  •  118108 просмотра

В Киеве есть дефицит водителей общественного транспорта, под угрозой и частные транспортные предприятия

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В Украине до сих пор есть чиновники, которые ведут диверсионную политику, в частности в налоговой - эксперт
21 мая 2024, 07:29  •  112738 просмотра

В Украине до сих пор есть чиновники, которые ведут диверсионную политику, в частности в налоговой - эксперт

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Дело НАБУ против Сольского начало трещать по швам: АТОшники опровергали версию детективов
21 мая 2024, 05:34  •  104198 просмотра

Дело НАБУ против Сольского начало трещать по швам: АТОшники опровергали версию детективов

Гибель президента Ирана: кем был Раиси и что известно о его преемнике
20 мая 2024, 12:30  •  210590 просмотра

Гибель президента Ирана: кем был Раиси и что известно о его преемнике

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Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 20 – 26 мая
20 мая 2024, 07:28  •  131758 просмотра

Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 20 – 26 мая

Эксклюзив
Во Львове пока только один ЦПАУ готов принимать военнообязанных для обновления данных
18 мая 2024, 07:23  •  198848 просмотра

Во Львове пока только один ЦПАУ готов принимать военнообязанных для обновления данных

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В Киеве ЦПАУ с сегодняшнего дня готовы принимать военнообязанных для обновления данных
18 мая 2024, 06:49  •  183201 просмотра

В Киеве ЦПАУ с сегодняшнего дня готовы принимать военнообязанных для обновления данных

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В Ассоциации международных автоперевозчиков заявляют, что работники ТЦК сделали все возможное, чтобы водители боялись ехать в рейсы
17 мая 2024, 13:36  •  191692 просмотра

В Ассоциации международных автоперевозчиков заявляют, что работники ТЦК сделали все возможное, чтобы водители боялись ехать в рейсы

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16 мая 2024, 09:35  •  391034 просмотра
Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных

Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных

16 мая 2024, 08:19  •  376049 просмотра

Курс валют на 22 мая: доллар вырос на 14 копеек

Национальный банк Украины девальвировал гривну на 14 копеек, установив официальный обменный курс на 22 мая на уровне 39,8052 грн за доллар США.

Экономика •   •  9745 просмотра
Курс валют на 22 мая: доллар вырос на 14 копеек

Харьковщина: в результате утреннего удара рф по Чугуеву пострадала женщина, ночью в Дружелюбовке горел дом

В Харьковской области в результате российских ударов по Чугуеву и Дружелюбовке была ранена женщина и сгорел дом.

Война •   •  10870 просмотра
Харьковщина: в результате утреннего удара рф по Чугуеву пострадала женщина, ночью в Дружелюбовке горел дом

Начальник Генштаба Баргилевич обсудил с французской делегацией перспективы оказания помощи для защиты неба

Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Украины обсудил с французской военной делегацией, прибывшей с визитом, перспективы оказания помощи для защиты украинского неба, а также дальнейшее укрепление обороноспособности Украины.

Война •   •  13329 просмотра
Начальник Генштаба Баргилевич обсудил с французской делегацией перспективы оказания помощи для защиты неба

Финансовые лидеры G7 займутся поисками единой позиции по российским активам и Китаю

Финансовые лидеры G7 обсудят использование замороженных российских активов на сумму 300 миллиардов долларов для предоставления Украине кредита на сумму до 50 миллиардов долларов и обсудят опасения по поводу растущей экспортной мощности Китая на ключевых рынках.

Экономика •   •  10971 просмотра
Финансовые лидеры G7 займутся поисками единой позиции по российским активам и Китаю

Компания Грозы и Науменко GNT Group заблокировала работу зернового терминала в Одессе. Детальная хронология конфликта

Группа компаний украинских бизнесменов GNT Group в 2019 и 2021 году получила инвестиционные кредиты от двух американских фондов на развитие зернового терминала в Одессе. Со временем стало понятно, что «предприимчивые» бизнесмены не только не планируют возвращать заем, но и продали залоговое имущество терминала. Сейчас точку в конфликте пытаются поставить международные суды, но пока этого не произошло GNT Group делает все возможное, чтобы не допустить на терминал нового управляющего.

публикации •   •  70207 просмотра
Компания Грозы и Науменко GNT Group заблокировала работу зернового терминала в Одессе. Детальная хронология конфликта

В Херсонской области за сутки 8 раненых, в том числе ребенок

За минувшие сутки российские военные нанесли удары по жилым районам и объектам инфраструктуры во многих населенных пунктах по всей Херсонской области, включая город Херсон, повредив здания и ранив 8 человек, в том числе 1 ребенка.

Война •   •  9543 просмотра
В Херсонской области за сутки 8 раненых, в том числе ребенок

В россии заявили об атаке ночью и утром на два региона

россия объявила об атаках беспилотников и обстрелах реактивными снарядами в белгородской и калужской области, заявив, что ее системы противовоздушной обороны уничтожили несколько БплА и снарядов.

Новости Мира •   •  8838 просмотра
В россии заявили об атаке ночью и утром на два региона

рф ударила по центру Чугуева на Харьковщине: поврежден детский сад

Российские войска атаковали центральную часть Чугуева на Харьковщине, ранив женщину и повредив детский сад.

Война •   •  10636 просмотра
рф ударила по центру Чугуева на Харьковщине: поврежден детский сад

В Киеве из-за аварии без света осталась часть домов Оболонского района

Из-за локальной аварии некоторые дома в Оболонском районе Киева остались без электричества, но энергетики прогнозируют восстановить его до 10:00.

Общество •   •  12446 просмотра
В Киеве из-за аварии без света осталась часть домов Оболонского района

Атаки рф на Днепропетровскую область: ночью сбиты три "шахеда", обстрелом задело инфраструктуру

Российские войска атаковали Днепропетровскую область Украины с применением артиллерии и беспилотных летательных аппаратов-камикадзе, повредив инфраструктуру и линию электропередач, но сообщений о жертвах не поступало.

Война •   •  12097 просмотра
Атаки рф на Днепропетровскую область: ночью сбиты три "шахеда", обстрелом задело инфраструктуру