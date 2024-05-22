Курс валют на 22 мая: доллар вырос на 14 копеек

Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне - 39,8052 грн/долл., что девальвировало гривну на 14 копеек сообщает УНН со ссылкой на НБУ.

Детали

Официальный курс доллара составляет 39,80 грн/долл. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 43,26 грн/евро.

Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 9: 10 утра:

- Доллар можно купить за 40,05 грн, а продать за 39,55 в банках.

- Евро можно купить за 43,60 грн, а продать за 42,95 грн в банках.

- В обменниках доллар торгуется по курсу 40,00 — 40,05 грн, а евро−по 43,48-43,65 грн.

- На межбанке курсы составляют соответственно 39,77-39,81 грн/долл. для доллара и 42,16-42,18 грн/евро для евро.

Напомним

Более 57 000 украинцев получили более 11 миллиардов гривен на ремонт и приобретение жилья в рамках программы "Відновлення", при этом 2800 семей уже приобрели жилье, а из Фонда борьбы с последствиями вооруженной агрессии на продолжение программы было выделено 428 миллионов гривен.