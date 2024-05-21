Для продовження програми “єВідновлення” з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії виділено понад 428 млн грн
Київ • УНН
Понад 57 000 українців отримали понад 11 мільярдів гривень на ремонт і придбання житла в рамках програми "Відновлення", при цьому 2800 сімей вже придбали житло, а з Фонду боротьби з наслідками збройної агресії на продовження програми було виділено 428 мільйонів гривень.
Завдяки програмі "єВідновлення" понад 57 тисяч українців отримали більш ніж 11 млрд грн на ремонти та купівлю житла, при цьому 2800 родин вже придбали оселі. Для продовження програми з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії виділено понад 428 млн грн. Про це сказав прем’єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду, пише УНН.
Програмою "єВідновлення" за рік скористалися понад 57 тисяч українців, які отримали від держави більш ніж 11 млрд грн. З них 5,8 млрд грн — це кошти на ремонти і ще 5,6 млрд грн — на купівлю нерухомості через житловий сертифікат.Наразі 2800 родин таким чином придбали собі оселю. Виділили з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії понад 428 млн грн на продовження реалізації програми "єВідновлення"
Нагадаємо
Понад 54 тис. заявок на компенсацію за пошкоджене житло було схвалено, і понад 6 тис. сертифікатів на компенсацію за зруйноване житло було видано в рамках Програми відновлення України за перший рік її дії.