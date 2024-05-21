Для продолжения программы "Восстановление" из Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии выделено более 428 млн грн

Благодаря программе "восстановление" более 57 тысяч украинцев получили более 11 млрд грн на ремонты и покупку жилья, при этом 2800 семей уже приобрели дома. Для продолжения программы из Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии выделено более 428 млн грн. об этом сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства, пишет УНН.

Программой "Восстановление" за год воспользовались более 57 тысяч украинцев, которые получили от государства более 11 млрд грн. из них 5,8 млрд грн — это средства на ремонты и еще 5,6 млрд грн — на покупку недвижимости через жилищный сертификат.Сейчас 2800 семей таким образом приобрели себе дом. Выделили из Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии более 428 млн грн на продолжение реализации программы "восстановление" - говорит Шмыгаль

Напомним

Более 54 тыс. заявок на компенсацию за поврежденное жилье было схвалено, и более 6 тыс. сертификатов на компенсацию за разрушенное жилье было выдано в рамках программы восстановления Украины за первый год ее действия.