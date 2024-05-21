Для продолжения программы "Восстановление" из Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии выделено более 428 млн грн

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ukrainaУкраина
denys-shmyhalДенис Шмыгаль
Эксклюзив
В нацпарке "Тузловские лиманы" выявлено массовое браконьерство
  •  79573 просмотра

В нацпарке "Тузловские лиманы" выявлено массовое браконьерство

Эксклюзив
Представитель Ассоциации перевозчиков о ситуации с бронированием дальнобойщиков: большая часть перевозок не осуществляется, водители ожидают реакцию правительства
  •  80630 просмотра

Представитель Ассоциации перевозчиков о ситуации с бронированием дальнобойщиков: большая часть перевозок не осуществляется, водители ожидают реакцию правительства

Эксклюзив
В Киеве есть дефицит водителей общественного транспорта, под угрозой и частные транспортные предприятия
  •  102466 просмотра

В Киеве есть дефицит водителей общественного транспорта, под угрозой и частные транспортные предприятия

Эксклюзив
В Украине до сих пор есть чиновники, которые ведут диверсионную политику, в частности в налоговой - эксперт
  •  102659 просмотра

В Украине до сих пор есть чиновники, которые ведут диверсионную политику, в частности в налоговой - эксперт

Эксклюзив
Дело НАБУ против Сольского начало трещать по швам: АТОшники опровергали версию детективов
  •  102882 просмотра

Дело НАБУ против Сольского начало трещать по швам: АТОшники опровергали версию детективов

Гибель президента Ирана: кем был Раиси и что известно о его преемнике
20 мая 2024, 12:30  •  185472 просмотра

Гибель президента Ирана: кем был Раиси и что известно о его преемнике

Эксклюзив
Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 20 – 26 мая
20 мая 2024, 07:28  •  131325 просмотра

Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 20 – 26 мая

Эксклюзив
Во Львове пока только один ЦПАУ готов принимать военнообязанных для обновления данных
18 мая 2024, 07:23  •  198677 просмотра

Во Львове пока только один ЦПАУ готов принимать военнообязанных для обновления данных

Эксклюзив
В Киеве ЦПАУ с сегодняшнего дня готовы принимать военнообязанных для обновления данных
18 мая 2024, 06:49  •  183067 просмотра

В Киеве ЦПАУ с сегодняшнего дня готовы принимать военнообязанных для обновления данных

Эксклюзив
В Ассоциации международных автоперевозчиков заявляют, что работники ТЦК сделали все возможное, чтобы водители боялись ехать в рейсы
17 мая 2024, 13:36  •  191558 просмотра

В Ассоциации международных автоперевозчиков заявляют, что работники ТЦК сделали все возможное, чтобы водители боялись ехать в рейсы

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Пробежали ради победы: в Тернополе состоялся благотворительный забег в поддержку военных

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Ватикан хочет открыть представительство в КНР для улучшения отношений с Пекином

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Есть значительные повреждения цистерн с горюче-смазочными материалами: партизаны об ударах Сил обороны по оккупированной Луганщине

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Из-за технических возможностей, импорт не позволяет покрыть весь дефицит электроэнергии-Шмыгаль

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Публикации

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Гибель президента Ирана: кем был Раиси и что известно о его преемнике

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20 мая 2024, 08:03  •  173615 просмотра
Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след

Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след

16 мая 2024, 09:35  •  368409 просмотра
Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных

Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных

16 мая 2024, 08:19  •  354063 просмотра
Дело Укрзализныци: ВАКС обнаружил пробелы в привлечении нардепа Дубневича к уголовной ответственности

Дело Укрзализныци: ВАКС обнаружил пробелы в привлечении нардепа Дубневича к уголовной ответственности

15 мая 2024, 10:00  •  406499 просмотра

Для продолжения программы "Восстановление" из Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии выделено более 428 млн грн

Более 57 000 украинцев получили более 11 миллиардов гривен на ремонт и приобретение жилья в рамках программы "Восстановление", при этом 2800 семей уже приобрели жилье, а из Фонда борьбы с последствиями вооруженной агрессии на продолжение программы было выделено 428 миллионов гривен.

Экономика •   •  3574 просмотра
Для продолжения программы "Восстановление" из Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии выделено более 428 млн грн

Зеленский провел разговор с президентом Азербайджана: обсудили сотрудничество и проекты в энергетике

В ходе телефонного разговора Зеленский обсудил с президентом Азербайджана Алиевым региональную безопасность, двустороннее сотрудничество в энергетической, торговой и других сферах.

Экономика •   •  6471 просмотра
Зеленский провел разговор с президентом Азербайджана: обсудили сотрудничество и проекты в энергетике

Масштабный пожар на столичном СТО: спасатели пытаются обуздать пламя

В Голосеевском районе Киева вспыхнул пожар, в результате которого загорелись автомобильные шины и перекинулись на деревья и прилегающее здание станции технического обслуживания на площади 500 квадратных метров.

Киев •   •  5839 просмотра
Масштабный пожар на столичном СТО: спасатели пытаются обуздать пламя

Пробежали ради победы: в Тернополе состоялся благотворительный забег в поддержку военных

Во время забега в Тернополе организаторы собрали 260 тыс. грн, и эту сумму компания МХП удвоила. За эти средства для 105-й отдельной бригады ТРО ВСУ с Тернопольщины уже купили и передали необходимое оборудование.

Общество •   •  6458 просмотра
Пробежали ради победы: в Тернополе состоялся благотворительный забег в поддержку военных

Ватикан хочет открыть представительство в КНР для улучшения отношений с Пекином

Ватикан хочет открыть постоянное представительство в Китае для улучшения дипломатических отношений с Пекином, заявления в государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин.

Новости Мира •   •  5952 просмотра
Ватикан хочет открыть представительство в КНР для улучшения отношений с Пекином

Электронная очередь работает во всех ТЦК в тестовом режиме-Минобороны

Министерство обороны Украины совместно с армейским командованием и QLogic запустило в тестовом режиме сервис электронной очереди для торговых центров и совместных предприятий по всей стране, позволяющий гражданам записываться на прием онлайн для выполнения своих законных обязанностей.

Общество •   •  9737 просмотра
Электронная очередь работает во всех ТЦК в тестовом режиме-Минобороны

Есть значительные повреждения цистерн с горюче-смазочными материалами: партизаны об ударах Сил обороны по оккупированной Луганщине

Удар украинских сил обороны нанес значительный ущерб резервуарам с горючим и смазочными материалами в оккупированной Луганской области, пожары продолжались до утра, сообщает партизанское движение "Атеш".

Война •   •  11247 просмотра
Есть значительные повреждения цистерн с горюче-смазочными материалами: партизаны об ударах Сил обороны по оккупированной Луганщине

Из-за технических возможностей, импорт не позволяет покрыть весь дефицит электроэнергии-Шмыгаль

Украина сталкивается с нехваткой электроэнергии из-за российских обстрелов, что приводит к плановым отключениям электроэнергии для граждан и предприятий, несмотря на импорт электроэнергии из Европы.

Экономика •   •  7674 просмотра
Из-за технических возможностей, импорт не позволяет покрыть весь дефицит электроэнергии-Шмыгаль

Шмыгаль: МОН и местные власти должны обеспечить необходимые ресурсы для генераторов в учреждениях профтехобразования

Украина установила 1417 генераторов в 606 учреждениях профессионального образования для поддержки автономного обучения в условиях энергетического кризиса.

Общество •   •  8107 просмотра
Шмыгаль: МОН и местные власти должны обеспечить необходимые ресурсы для генераторов в учреждениях профтехобразования

Бойцы Сил спецопераций разбили пол дивизиона "Бук": детали и видео

Операторы 3-го отдельного полка ССО за три недели разбили пол дивизиона зенитно-ракетных комплексов "Бук" россиян на одном из операционных направлений. Три ЗРК были поражены в конце апреля-начале мая.

Война •   •  10040 просмотра
Бойцы Сил спецопераций разбили пол дивизиона "Бук": детали и видео