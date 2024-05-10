Програма єВідновлення: затверджено понад 54 тис. заявок на відновлення пошкодженого житла

Більше 100 тис. заяв на компенсацію зруйнованого житла оброблено, і більше, ніж 54 тис. заявок задовільнено. Підсумовуючи рік дії програми єВідновлення, розповіла народна депутатка, голова комітету ВРУ з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк в ефірі єдиного марафону, передає кореспондент УНН.

Програма почала діяти рік тому з Ірпіня Київської області, де були здійснені перші виплати. Зараз більше, ніж 10 тис. заяв на компенсацію оброблено. На пошкоджене житло задовільнено більше, ніж 54 тис. Стосовно зруйнованого житла, подано 13 тис. заяв, і сформовано понад 6 тис. сертифікатів - сказала вона.

Вона додала, що очікуються нові етапи програми. Зокрема, є попит від людей, які мають зруйноване житло на тимчасово окупованих територіях – Мелітополь, Бахмут, Маріуполь та інші міста.

Десятки тисяч родин очікують на старт такої програми - наголосила Шуляк.

Вона також розповіла, що Верховна Рада розробила механізми для розширення програми на тих людей, які витратили власні кошти для відновлення пошкоджено під час війни житла. Але остаточно таке рішення ще не прийнято.

Нагадаємо

Станом на квітень, понад 2 тисячі українців отримали нові квартири та будинки за програмою "е-Відновлення", при цьому найчастіше житло купують у Київській, Харківській, Миколаївській та Чернігівській областях.

єВідновлення: на ремонт пошкоджено житла вже виплатили 4 млрд гривень