Программа еВосстановление: утверждено более 54 тыс. заявок на восстановление поврежденного жилья

Более 100 тыс. заявлений на компенсацию разрушенного жилья обработано, и более 54 тыс. заявок удовлетворено. Подытоживая год действия программы еВідновлення, рассказала народный депутат, председатель комитета ВРУ по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк в эфире единого марафона, передает корреспондент УНН.

Программа начала действовать год назад с Ирпеня Киевской области, где были осуществлены первые выплаты. Сейчас более 10 тыс. заявлений на компенсацию обработано. На поврежденное жилье удовлетворено более 54 тыс. Относительно разрушенного жилья, подано 13 тыс. заявлений, и сформировано более 6 тыс. сертификатов - сказала она.

Она добавила, что ожидаются новые этапы программы. В частности, есть спрос от людей, которые имеют разрушенное жилье на временно оккупированных территориях - Мелитополь, Бахмут, Мариуполь и другие города.

Десятки тысяч семей ожидают старта такой программы - подчеркнула Шуляк.

Она также рассказала, что Верховная Рада разработала механизмы для расширения программы на тех людей, которые потратили собственные средства для восстановления поврежденного во время войны жилья. Но окончательно такое решение еще не принято.

Напомним

По состоянию на апрель, более 2 тысяч украинцев получили новые квартиры и дома по программе "е-Відновлення", при этом чаще всего жилье покупают в Киевской, Харьковской, Николаевской и Черниговской областях.

еВосстановление: на ремонт поврежденного жилья уже выплатили 4 млрд гривен